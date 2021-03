18:00 Uhr

Meitingen lässt Abwasser von Schulen testen - und spürt Corona-Fall auf

Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Coronavirus Sars-CoV-2 (orange). In Meitingen wird jetzt im Abwasser von Kitas und Schulen nach seinen Spuren gesucht.

Plus An der Mittelschule in Meitingen hat ein Kind Corona. Das wird nur bemerkt, weil die Gemeinde das Abwasser der Schulen und Kitas auf Spuren des Virus untersucht hat.

Von Laura Gastl

An der Mittelschule in Meitingen (Kreis Augsburg) gibt es einen Corona-Fall. Entdeckt wurde dieser dank eines Experiments der Marktgemeinde, in dem das Abwasser der Schulen und Kindergärten auf Spuren des Corona-Erregers untersucht wurde. Die Erkrankung des Kindes wäre ohne die Beprobung des Abwassers wohl nicht aufgefallen, weil es symptomfrei war.

Während der Freistaat Bayern immer noch mit der Umsetzung seiner Teststrategie für die Schulen ringt, verfolgt das schwäbische Meitingen einen anderen Ansatz. Seit knapp zwei Wochen lässt die Marktgemeinde regelmäßig das Abwasser seiner Bildungs- und Betreuungseinrichtungen untersuchen. Die Hoffnung: Spuren von Corona-Erregern frühzeitig feststellen und darauf reagieren können.

Corona-Test mit Abwasser: Erstmals hat der Versuch in Meitingen angeschlagen

Nun hat der Versuch erstmals angeschlagen, wie auch Bürgermeister Michael Higl ( CSU) bestätigte: Die Beprobung der Mittelschule vom Montag habe Hinweise auf das Corona-Virus im Schulhaus geliefert. Festgestellt wurde das am Dienstag, woraufhin der Rathauschef die Schulleitung informierte. Das Bayerische Rote Kreuz Meitingen erklärte sich kurzfristig dazu bereit, für Mittwochabend eine freiwillige Reihentestung anzusetzen. 15 Helfer des BRK testeten insgesamt 214 Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter auf Covid-19 – daraus habe sich ein positiver Befund ergeben, so Schulleiter Peter Reithmeir.

Aufgrund des Wechselunterrichts hätten sich am Tag der Abwassertests lediglich 250 Personen im Schulgebäude aufgehalten. Einige der Betroffenen seien am Mittwoch zwar nicht zur Reihentestung an die Schule gekommen, hätten sich aber andernorts testen lassen, wie Schulleiter Reithmeir berichtete.

Außerdem konnten die zehnten Klassen ausgeschlossen werden, weil diese momentan im Bürgersaal unterrichtet werden. Für die letzten beiden Tage vor den Osterferien gingen die Schüler in den Distanzunterricht - "falls doch noch jemand Covid im Gepäck hat", so der Rektor. Wie es nach den Ferien weitergehe, bleibe abhängig vom Inzidenzwert im Landkreis Augsburg abzuwarten.

Bürgermeister und Rektor der Meitinger Mittelschule danken dem Roten Kreuz

Insgesamt habe Reithmeir den Eindruck, dass die Pandemie an seiner Schule sehr ernst genommen werde. Die angebotene Reihentestung sei gut angenommen worden und problemfrei abgelaufen. Unter anderem, weil die Schnelligkeit der Ansteckung durch diverse Mutationen gewachsen sei, heißt der Schulleiter den Pilotversuch der Abwasseranalyse gut.

Und auch Bürgermeister Michael Higl ist der Meinung: "Wir können daraus viel lernen." Gerade asymptomatische Corona-Patienten könnten durch das Experiment leichter ausfindig gemacht werden. Bürgermeister und Schulleiter zeigten sich außerdem sehr dankbar für die schnelle Unterstützung des Meitinger Roten Kreuzes.

