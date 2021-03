vor 4 Min.

Meitingen testet neue Methoden gegen den Eichenprozessionsspinner

Plus Meitingen erprobt im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner auch neue Methoden. An manchen Orten sind die Raupen eine große Gefahr für die Gesundheit von Menschen.

Von Gunter Oley

Seit einigen Jahren wird auch in Meitingen immer häufiger der Eichenprozessionsspinner entdeckt. Seine Raupen können zu schweren allergischen Reaktionen bei Menschen führen. Bei einem Befall sollte die Gemeinde nach einem Vorschlag der Grünen-Fraktion die Raupen nur noch mechanisch entfernen. Nach der Beratung im Planungs-, Umwelt- und Werkausschuss werden solche Methoden nun erprobt, doch es kommen auch weiter Biozide zum Einsatz.

Es kann gefährlich werden, wenn Menschen mit Brennhaaren der Raupen des Eichenprozessionsspinners in Kontakt kommen. Vor allem Kinder und Asthmatiker müssen sich vorsehen, weil diese Haare ein giftiges Eiweiß enthalten, das schwere allergische Reaktionen hervorrufen kann. Um dieser Gefahr zu begegnen, wurden im vergangenen Jahr in Meitingen 63 Bäume mit Bioziden behandelt. Diese enthalten ein Fraßgift und bewirken, dass die Raupen absterben.

Einsatz von Bioziden gegen den Eichenprozessionsspinner bleibt erlaubt

Die Fraktion der Grünen im Marktgemeinderat hatte den Antrag gestellt, dass künftig nur noch mit mechanischen Methoden gegen den Raupenbefall vorgegangen werden soll. Denn die Biozide wirken nicht gezielt ausschließlich auf den Eichenprozessionsspinner, sondern auf alle Raupenarten.

Doch nach der Beratung im Planungs-, Umwelt und Werkausschuss seien die Räte einstimmig zu der Entscheidung gekommen, dass zur Bekämpfung auch weiterhin Biozide eingesetzt werden dürfen, erklärt Bürgermeister Michael Higl auf Nachfrage. Es sollen aber auch andere Methoden erprobt werden.

Die Gemeinde Meitingen hat Verantwortung für die Gesundheit der Menschen

Die Gemeinde gehe ohnehin mit Augenmaß bei der Bekämpfung der Raupen vor, so Higl weiter. An Stellen, an denen entweder wenige Menschen vorbeikommen oder wo sie problemlos mit Abstand einen befallenen Baum passieren können, wird mit Schildern vor der Gefahr gewarnt.

Doch es gibt auch Stellen, wo schnell und wirkungsvoll gehandelt werden muss, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. So war der Eichenprozessionsspinner in der Vergangenheit auf Bäumen im Freibad sowie neben einer Kindertagesstätte entdeckt worden. Nach der Empfehlung von Experten, bei denen sich die Gemeindeverwaltung Rat geholt hatte, ist dort der Einsatz der Biozide die sinnvollste Variante. Zudem bieten heutige mechanische Methoden zur Raupenbekämpfung nicht die nötige Sicherheit, dass danach keine Gefahr mehr besteht. Dafür trägt jedoch die Gemeinde die Verantwortung.

Heißwasser könnte in Meitingen eine Alternative sein

Dennoch wird sie künftig an nicht solch sensiblen Stellen wie im Bad oder nahe von Kindereinrichtungen auch andere Methoden einsetzen. Derzeit gebe es auf diesem Gebiet einige neue Entwicklungen, so Higl. Deshalb erteilten die Gemeinderäte der Verwaltung den Auftrag, solche Methoden zu testen und nach dem Ende der Raupensaison darüber zu berichten. Eine Möglichkeit ist etwa die Bekämpfung der Raupen mit Heißwasser, bei der aber auch geschaut werden muss, wie gut die Bäume diese Behandlung vertragen.

In großer Zahl war der Eichenprozessionsspinner zunächst in Wäldern auf der Fränkischen Platte Mitte der 1990er-Jahre festgestellt worden. Seither hat er sich auch in Richtung Süden ausgebreitet. Das bestätigt auch Michael Higl. Zunächst habe es Meldungen über das Auftreten in den nördlicher gelegenen Landkreisen Dillingen und Donau-Ries gegeben, bevor die Schmetterlingsart sich in den vergangenen Jahren zunächst auch im nördlichen Landkreis Augsburg ausbreitete. Mittlerweile werde sie aber auch im Raum Königsbrunn und noch weiter südlich entdeckt, so Higl weiter.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen