07.06.2018

Meitingen vertieft die Partnerschaft

Musikverein Erlingen fährt 1200 Kilometer nach Pouzauges

Der Musikverein Erlingen stattete mit seinen Musikanten zum wiederholten Mal der französischen Partnerkapelle Les Amis d’ Erlingen in Pouzauges einen Besuch ab. Vier sonnenreiche Tage waren eine gute Gelegenheit, die Partnerschaftsbande weiter zu verknüpfen und vertiefen.

Beim vergangenen Besuch in Erlingen wurde umgehend vereinbart, weitere Treffen ins Auge zu fassen. Der Empfang der Erlinger in Pouzauges zeigte im Rahmen eines Standkonzertes der beiden Kapellen, wie groß das Freundschaftsbündnis mittlerweile ist. Gemeinsam wurden an den folgenden Tagen Sehenswürdigkeiten beim Schloss Pouzauges und in den Gärten von Bazoges-en-Pareds besucht. Auch eine unterhaltsame Bootsfahrt durch die Kanäle des als Grünes Venedig bekannten Gebiets, das zwischen Niort und der Bucht von Aiguillon liegt, bereicherte das Programm.

Die seit 36 Jahren bestehende Partnerschaft feierten beide Kapellen mit einem gemeinsamen Konzert, das von Ansprachen der beiden Vereinsvorsitzenden Hervé Rousseau Pouzauges) und Bernd Schey (Erlingen) begleitet wurde. Dabei nutzte der Erlinger Vereinsvorsitzende die Gelegenheit, die Les Amis d’ Erlingen im Jahr 2020 wieder zu einem Freundschaftsbesuch in Erlingen einzuladen.

Eine musikalische Überraschung bot sich den Gästen aus der Marktgemeinde Meitingen, als am Festabend ein Quartett aus den Reihen der Les Amis d’ Erlingen auf Ihren Marschtrommeln einen anspruchsvollen Auftritt zum Besten gaben. Der Musikverein Erlingen musste nach den Feierlichkeiten wieder mit „Wehmut im Herzen“ die über 1200 Kilometer lange Heimreise antreten. „Die Tage in Pouzauges bleiben unvergesslich. „Dieser Besuch wird in unserer und auch der Pouzauger Vereinschronik einen Ehrenplatz erhalten“, versprach Schley. So könne sich auch der Nachwuchs stets daran erinnern, dass politische Grenzen keine Wirkung und keinen Einfluss auf musikbegeisterte Menschen und Talente haben. (peh)

