Meitingen will mit einer Straße der AWO-Gründerin gedenken

Die Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz erhält diese Ehre. Sie verdient eine richtige Straße und nicht einen Weg, heißt es in der Begründung.

Bald soll eine Straße in Meitingen an die deutsche Sozialreformerin, Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz erinnern. Das beschloss der Marktgemeinderat in jüngster Sitzung. Dem Beschluss ging ein Antrag des AWO-Ortsvereins Meitingen voraus.

Vor 100 Jahren, im Februar 1919, hatte Marie Juchacz als erste Frau eine Rede vor der Weimarer Nationalversammlung gehalten. Im Dezember 1919 wurde unter ihrer Leitung die Arbeiterwohlfahrt gegründet. Ihr zu Ehren und zur Erinnerung an 100 Jahre Frauenwahlrecht regte der Ortsverein die Benennung eines Weges entlang des Schlossparks zum „Marie-Juchacz-Weg“ an.

Marie Juchacz verdient eine richtige Straße

Ein klares „Ja“ zum Vorschlag kam von Claudia Riemensperger ( CSU/JBU). Allerdings sei es in Meitingen nicht üblich, kleine Wege zu benennen und eine solche Persönlichkeit verdiene schließlich eine richtige Straße. Dem stimmte das Gremium zu. Der Beschluss: Bei der nächsten Straßenbenennung werde der Vorschlag der AWO aufgegriffen.

In Norden von Herbertshofen soll ein neues Baugebiet entstehen. Unter der Bezeichnung „Nördlich Trifterweg an der KR A 29“ läuft das rund 1,2 Hektar große Areal, für das der Marktgemeinderat grünes Licht gegeben hat. Über eine Hauptachse mit Anbindung an die Kreisstraße sollen ringförmig geplant rund 20 Bauplätze angelegt werden. Die Nachfrage nach Baugrund sei ungebrochen, so Bürgermeister Michael Higl. Allerdings müsse man im Kernort auch darüber nachdenken, in die Höhe zu bauen, so Werner Grimm (SPD). Die Nachverdichtung in den Ortschaften wäre für Claudia Riemensperger (CSU/JBU) die bessere Lösung, doch seien die Schwierigkeiten dabei bekannt. Auch in der Innenentwicklung tue sich viel, so Higl. Das sei an der Zahl der Bauanträge abzulesen.

Die Abschlüsse 2016 bis 2018 des Wasserwerks Meitingen seien geprüft worden und hätten von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten, teilte Michael Higl dem Marktgemeinderat mit. Die Prüfung sei notwendig, da das Wasserwerk als Eigenbetrieb außerhalb des Gemeindehaushaltes geführt werde. (sdk)

