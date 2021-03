vor 31 Min.

Meitingens älteste Bürgerin blickt auf mehr als ein Jahrhundert zurück

Plus Die Erlingerin Maria Helfert hat am Freitag ihren 101. Geburtstag gefeiert. Sie ist die älteste Einwohnerin von Meitingen.

Von Peter Heider

Die älteste Bürgerin von Meitingen, Maria Helfert, die im Ortsteil Erlingen zu Hause ist, hat am Freitag im kleinsten Kreise ihren 101. Geburtstag gefeiert. Schmunzelnd sagte die Jubilarin: „I fang jetzt wieder bei Eins an.“

Die Feier mit der gesamten Familie – das sind 26 Personen – ist wegen Corona entfallen. Dies bedauert die Jubilarin sehr, denn es ist seit ihrem 75. Geburtstag Tradition, jeden Geburtstag mit der Familie zu feiern. Dazu gehören mittlerweile vier Kinder, sechs Enkel und acht Urenkel.

Maria Helfert (geb. Wiedemann) erblickte am 5. März 1920 – also zuzeiten der Spanischen Grippe – in Osterbuch das Licht der Welt. Zunächst zog die Familie 1933 nach Zusamaltheim, 1960 kam Familie Helfert nach Erlingen. Ihr Ehemann Josef starb schon 1979.

Solange es die Gesundheit zuließ, fuhr die Jubilarin mit Kolping in den Urlaub, ging gern zum Schwimmen ins SunSplash oder besuchte die Seniorengymnastik in Herbertshofen. Nach einer Krebserkrankung war sie auch jahrelang gerne in der Selbsthilfegruppe Meitingen aktiv.

Der jüngste Sohn versorgt Mama Maria Helfert bestens

Aufgrund ihrer eingeschränkten Gesundheit sind selbstständige Aktivitäten heute nicht mehr möglich. Mithilfe der Sozialstation Meitingen am Morgen, Essen auf Rädern und viel Unterstützung von ihren Kindern ist sie jedoch überaus glücklich, in der eigenen Wohnung ihren Lebensabend verbringen zu können. Ihr jüngster Sohn Josef wohnt im gleichen Haus versorgt mit seiner Lebensgefährtin Dean „die Mama“ bestens.

Heute genießt es die Jubilarin, mit dem Rollstuhl durch Erlingen gefahren zu werden und dabei Bekannte zu treffen. Die Lektüre der Zeitung, Spiele mit der Familie und Telefonate mit Verwandten oder Freunden bestimmen ihren Tagesablauf. Inzwischen hat Maria Helfert den ersten Termin der Corona-Impfung hinter sich und freut sich sehr, wenn sie nach der zweiten Impfung alle ihre Enkel und Urenkel wieder persönlich sehen kann, was sie schon zu Weihnachten sehr vermisst hat.

Die Marktgemeinde Meitingen gratulierte mit einem Geschenkkorb, den ihr Sohn Rudi in seiner Funktion als Dritter Bürgermeister der Kommune überbrachte.

