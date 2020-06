vor 34 Min.

Meitinger Kitas bleiben im August länger offen

Mit mehreren Containermodulen wurde im Sommer 2019 in Erlingen Platz für eine zusätzliche Kindergartengruppe geschaffen. Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Meitingen und in den Ortsteilen wächst weiterhin.

Plus Eltern aus Meitingen, die in der ersten Hälfte der Sommerferien arbeiten müssen, können aufatmen. Die Gemeinde kürzt die Schließungszeit der Kitas um drei Wochen.

Von Gunter Oley

Deutlich kürzer als in der Vergangenheit fällt in diesen Sommerferien die Schließungszeit in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Meitingen aus. Nur in den letzten Augusttagen ist diesmal zu, denn der Bedarf an Betreuung ist hoch – eine Folge der Corona-Krise. Doch auch mit den Wochen davor und den Monaten danach hat sich der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats befasst.

Normalerweise sind die Kindertageseinrichtungen in Meitingen im August für einen Monat geschlossen. Es wurde bisher in dieser Zeit nur ein reduziertes Betreuungsangebot im Kindergarten und in der Grundschule organisiert, die Frauenunion unterstützte die Gemeinde mit einem Betreuungsprogramm. Doch was die Verantwortlichen der Marktgemeinde vermutet hatten, bestätigte sich nach einer Abfrage bei den Eltern – der Betreuungsbedarf für Kinder ist in diesem Jahr erheblich höher.

Mütter und Väter haben Urlaub und Freizeitkonten aufgebraucht

Oft haben Mütter und Väter in den vergangenen Monaten Urlaubstage und Freizeitkonten aufgebraucht, als wegen der Corona-Pandemie die Kindertagesstätten wochenlang ihren Betrieb weitgehend einstellen mussten. Jetzt werden sie angesichts des langsam in Gang kommenden Wirtschaftslebens an ihren Arbeitsplätzen gebraucht.

Die Abfrage verband die Verwaltung mit einem Kostenmodell, dass die Buchung ganzer Kalenderwochen vorsieht, für jede Woche ist jeweils ein Drittel der monatlichen Kindergartengebühr plus zehn Euro Materialgeld zu zahlen. Geöffnet werden die Betreuungseinrichtungen in den ersten drei Augustwochen bis einschließlich Freitag, 21. August. Vor allem für die ersten beiden Wochen gingen viele Anmeldungen ein, aber auch in der dritten Woche ist der Bedarf noch hoch.

Grundlegende Reinigung erfolgt in der letzten Augustwoche

Der Ausschuss war sich einig, dass die Gemeinde die Eltern unterstützen soll, indem sie in den ersten drei Wochen eine Betreuung in den Tageseinrichtungen ermöglicht. Erste Ideen, wie das mit dem verfügbaren Personal oder auch mit zusätzlichen Kräften wie Ferienjobbern, Schülern und Vereinen organisiert werden kann, müssen nun im Detail ausgearbeitet werden. In der letzten Augustwoche sowie am Montag, 31. August, bleiben die Einrichtungen geschlossen. Diese Zeit ist erforderlich, um grundlegende Reinigungs- und andere Arbeiten durchzuführen.

Normalbetrieb soll in den Kindertagesstätten bereits ab Mittwoch wieder einziehen, dann dürfen wieder alle Kinder kommen, deren Eltern das wünschen. Nach den Vorgaben gilt das auch für die nachschulischen Betreuungsangebote – allerdings erfolgt der Präsenzunterricht an den Schulen vorerst weiterhin in zwei Gruppen. Die Folge: Nicht jedes angemeldete Kind kommt täglich in den Hort oder zu einer anderen nachschulischen Betreuung, andererseits können dort Kinder aber auch an jenen Tagen teilnehmen, an denen sie gar nicht selbst in der Schule waren.

Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass nicht Gebühren in voller Höhe erhoben werden sollten, wenn die Leistung nur zum Teil genutzt wird. Daher entschieden sie, dass im Juli bei allen betroffenen Familien für die Nutzung nachschulischer Angebote nur zwei Drittel des sonstigen Betrags abgebucht werden.

Für die Erweiterung der Erlinger Kita erhielt Meitingen einen Zuschuss vom Freistaat. Bild: Peter Heider

Meitingen hat zusätzliche Plätze in Kindergärten und Krippen geschaffen

Weiter in die Zukunft der Kinderbetreuung in der Marktgemeinde reichte der Blick, den ein komplexes Zahlenwerk vermitteln sollte. Mehr als 600 Plätze in gemeindlichen Kindergärten und -krippen stehen derzeit in Meitingen und den Ortsteilen zur Verfügung. Mit provisorisch installierten Containern wurden in den vergangenen Jahren in Erlingen und Meitingen zusätzliche Kapazitäten geschaffen. In Meitingen stehen die Ausschreibungen für den Neubau eines Kindergartens an, der voraussichtlich im Spätsommer 2022 in Betrieb gehen kann, sofern alles wie geplant läuft.

Die Analyse der Anmeldungen zeigt, dass bei Plätzen im Kindergarten derzeit noch eine kleine Reserve vorhanden ist. Bei Kinderkrippen müssen einige wenige Eltern noch einige Zeit warten, bis wieder ein Platz frei wird, wenn ein anderes Kind in den Kindergarten wechselt.

Die große Unbekannte für die Gemeinderäte sind die Folgen der Corona-Pandemie – wird es künftig mehr Kinder geben, für die Eltern einen Betreuungsplatz brauchen, oder werden es weniger sein? Anton Büchele (CSU) plädierte dafür nachzudenken, wie mit steigendem Bedarf umzugehen sei. Robert Hecht (FW) sagte, das Ziel sollte bleiben, weiter schnell reagieren zu können. Dem folgte der Gemeinderatsausschuss und beauftragte die Verwaltung, mögliche Standorte für künftige Erweiterungen der Kinderbetreuung zu suchen.

