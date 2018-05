vor 22 Min.

Meitinger Mittelschüler kochen mit einem Profi

Ein Kantinenleiter zeigt in Meitingen, wie man Spargel mit Lachs zubereitet. Doch zuvor wird kiloweise geschält.

Kiloweise Spargel schälen: Unterricht der besonderen Art stand auf dem Stundenplan der Mittelschule Meitingen, als Robert Küchelbacher, Leiter der IGS-Betriebskantine in Gersthofen, in der Schulküche aufmerksame Schüler in die Kochkunst einführte. Er besuchte die Fachschaft Soziales und kochte einen Vormittag lang mit den Achtklässlern. Unter fachmännischer Anleitung entstand ein schmackhaftes Menü.

Robert Küchelbacher wollte bei seinem Besuch den Mittelschülern auch den Beruf des Kochs näherbringen. Die Großküche der Firma IGS in Gersthofen, die bis zu 2000 Essen täglich zubereitet und auch die Mensa der Mittelschule Meitingen beliefert, bildet jedes Jahr erfolgreich im Berufsfeld Koch (Koch, Beikoch, Systemkoch) aus. Die motivierten Achtklässler schälten an diesem besonderen Vormittag kiloweise Spargel, hobelten Karotten, rührten die Sauce hollandaise und arbeiteten fleißig unter den wachsamen Augen des Profis. Robert Küchelbacher verriet so ganz nebenbei Tipps und Tricks. Das Filetieren und Entgräten eines großen Lachses brachte die Schüler zum Staunen. Zum Festmenü war auch die Schulleitung eingeladen: Es gab frischen Spargel, gebratenen Lachs mit Sauce hollandaise und Quinoa-Bratlinge. An der freundlich gedeckten Mittagstafel saßen 30 Personen. Für die Fachberaterin Ines Lubos, Fachoberlehrerin Daniela Wiener und natürlich die Schüler waren diese praktischen Schulstunden ein wirklicher Gewinn. Noch dazu hatte Küchelbacher die Zutaten kostenlos zur Verfügung gestellt. (rogu)

