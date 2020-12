10:47 Uhr

Mercedes in Gersthofen gestohlen

Ein Unbekannter hat im sogenannten Komponistenviertel in Gersthofen ein Auto gestohlen. Der Mercedes hat einen Wert von 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Das war ein teurer Diebstahl: In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein unbekannter Täter in der Millöckerstraße in Gersthofen einen silberfarbenen Mercedes C200. Das Fahrzeug ist an der rechten Front leicht beschädigt, teilt die Polizei mit.

Der Mercedes habe einen Wert von rund 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat unter Telefon 0821/323-1810. (kar)

