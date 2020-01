14:12 Uhr

Mercedesfahrer hat zu viele Kinder an Bord

Mit zu vielen Kindern und zu wenig Sicherung ist ein Mercedesfahrer am Montag auf der A8 bei Gersthofen in eine Polizeikontrolle geraten.

Mit zu vielen Kindern und zu wenig Sicherung ist ein Mercedesfahrer am Montag auf der A8 bei Gersthofen in eine Polizeikontrolle geraten. Der 35-Jährige war in Richtung München unterwegs und hatte in seinem viersitzigen E-Coupé drei Kinder auf dem Rücksitz untergebracht, obwohl dort nur zwei Plätze vorhanden waren.

Zudem waren laut Polizei weder der Fahrer noch die drei Kinder ordnungsgemäß angegurtet. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, seinen Mercedes musste er stehen lassen. Für die begangenen Verkehrsverstöße musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe 178,50 Euro bezahlen. (thia)

