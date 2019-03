vor 33 Min.

Mercedesfahrerin nimmt einem Smart die Vorfahrt

Den Smart eines 43-Jährigen hat eine Mercedesfahrerin am Sonntagnachmittag in Rommelsried übersehen.

Eine 73-Jährige übersieht in Rommelsried einen 43-jährigen Smartfahrer. Bei einem weiteren Unfall kurz vor Heretsried hat sich eine 21-Jährige überschlagen.

Den Smart eines 43-Jährigen hat eine Mercedesfahrerin am Sonntagnachmittag in Rommelsried übersehen. Die 73-Jährige kam kurz nach 17 Uhr aus Richtung Horgau und blieb zunächst am Stoppschild an der Kreuzung in Rommelsried stehen. Als sie dann wieder losfahren wollte, kam von rechts aus Richtung Agawang auf der bevorrechtigten Kreisstraße der Smartfahrer, den die Seniorin nicht bemerkt hatte. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Heretsried: Ausweichmanöver endet mit einem Überschlag

Bei einem brenzligen Ausweichmanöver hat sich eine 21-jährige Autofahrerin am Samstag auf der Staatsstraße von Holzhausen in Richtung Heretsried mit ihrem Wagen überschlagen. Der jungen Frau kam nach eigener Schilderung kurz hinter Peterhof ein Auto halb auf ihre Fahrspur entgegen. Sie musste daraufhin nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch verlor sie laut Polizei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte quer über die Straße und schlitterte in die Böschung, wo sich der Wagen überschlug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher sind der Polizei nicht gegeben.

Herbertshofen/Langweid: 60-Jährige in Schlangenlinien unterwegs

Mehreren Autofahrern ist am Samstag aufgefallen, dass gegen 12 Uhr eine Frau auf der Kreisstraße zwischen Herbertshofen und Langweid in Schlangenlinien unterwegs ist. Die 60-Jährige geriet offenbar mehrmals ins Bankett und überfuhr einen Leitpfosten. Bei der Kontrolle machte sie einen stark verwirrten Eindruck. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,3 Promille. Die 60-jährige musste sich laut Polizei einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Dinkelscherben: Geparkten Opel Mokka beschädigt

Beschädigt wurde am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr ein grauer Opel Mokka am rechten Fahrbahnrand der Zusamstraße in Dinkelscherben. Vermutlich beim Parkmanöver hatte laut Polizei ein noch unbekanntes, weißes Fahrzeug den Mokka an der hinteren linken Seite gestreift und einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

