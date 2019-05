vor 54 Min.

Messer-Attacke vor Gericht

Junger Mann muss sich ab Donnerstag wegen versuchten Mords verantworten. Er war nachts auf seinen Vater losgegangen

Ist der junge Mann schuldfähig oder nicht? Das ist die Kernfrage, um die es am Donnerstag am Landgericht Augsburg geht. An der achten Strafkammer wird die Messer-Attacke eines damals 24-Jährigen aus dem westlichen Landkreis verhandelt. Der junge Mann war nachts auf seinen schlafenden Vater losgegangen. Jetzt muss er sich wegen versuchten Mords verantworten.

Der 24-Jährige hatte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Anfang Juli 2018 kurz nach 2 Uhr mit der Waffe auf seinen Vater eingestochen, der im Wohnzimmer schlief. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig: Nach dem ersten Stich in Richtung seines Oberkörpers gelang es dem Vater, weitere Angriffe abzuwehren. Der Mann rettete sich anschließend ins Freie. Währenddessen verharrte der Sohn im Haus. Die alarmierte Polizei wartete einen günstigen Augenblick ab und verwendete Pfefferspray, um den 24-Jährigen zu überwältigen.

Der junge Mann kam in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen ihn wurde dann in einen Unterbringungsbefehl für ein Bezirkskrankenhaus umgewandelt, weil Zweifel an seiner Schuldfähigkeit bestanden. Ein Gutachten zur Schuldfähigkeit des jungen Manns wird nun Thema in der Verhandlung am Landgericht sein, für die zwei Tage angesetzt sind.

Laut Gesetz kann ein Gericht eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnen. Psychisch kranke Straftäter, die aufgrund ihrer Erkrankung oder aufgrund verminderter Schuldfähigkeit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, kommen in eine forensische Klinik. In Schwaben gibt es zwei Maßregelvollzugs-Einrichtungen in Kaufbeuren (218 Betten) und in Günzburg (96). (mcz)

