13:00 Uhr

Messer, Maßband und Textilien aus Baumarkt in Gersthofen gestohlen

Ein Ladendieb ist am Montag in einem Baumakrt im Hery-Park Gersthofen erwischt worden.

Ein Schweißgerät, Messer, Maßband und Textilien fanden Beamte im Rucksack und in der Jackentasche eines Ladendiebs in Gersthofen. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-Jährige am Montag gegen 9 Uhr in einem Baumarkt im Gersthofer Hery-Park aufgefallen. Ohne zu bezahlen, lief er an der Kasse vorbei.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Dieb und hielt ihn an. Der 34-jährige Mann hatte Ware im Wert von rund 700 Euro gestohlen. Da der Osteuropäer nicht in Deutschland wohnhaft war, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft 2000 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Danach konnte er wieder gehen. (kinp)

