vor 43 Min.

Messerstecher räumt Tat ein

Mit einem Geständnis begann der Prozess gegen einen 19-Jährigen, der im Juni 2017 in der Gersthofer Diskothek Soundfactory drei Männer mit einem Messer schwer verletzt hatte.

Von Maximilian Czysz

Der Albaner räumte den Vorfall zu Beginn der Hauptverhandlung an der Jugendkammer des Landgerichts Augsburg ein. Was sich genau in der Nacht abspielte, ließ sich am ersten von insgesamt vier Verhandlungstagen nicht klären. Klar wurde nur: Der 19-jährige hatte viel getrunken. Mehrere Flaschen Bier und eine ganze Flasche Wodka sollen es in der Nacht gewesen sein.

