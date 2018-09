14.09.2018

Metzgerei wird Wohnung

Was in Gablingen gebaut wird

Gablingen Vom Umbau einer ehemaligen Metzgerei bis zum Neubau eines Hauses mit fünf Wohneinheiten: Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gablingen wurden die unterschiedlichsten Bauvorhaben diskutiert.

Im Ortsteil Lützelburg soll eine ehemalige Metzgerei in eine Wohneinheit mit einer Fläche von 38 Quadratmetern umfunktioniert werden, für die ein Stellplatz nachzuweisen ist. Dieser Parkplatz kann nicht direkt von der Straße aus erreicht werden, wie Bauamtsleiterin Helga Kraus schilderte. Deshalb soll nun eine schriftliche Vereinbarung sicherstellen, dass der Stellplatz über die Zufahrt des Nachbarn angesteuert werden kann. Hierfür erteilte der Gemeinderat einstimmig sein Einvernehmen.

Im Gewerbegebiet „Flugplatz 1“ soll ein Betriebsgebäude mit Lager und Büro neu errichtet werden. Diesem Vorhaben stimmte das Gremium eindeutig zu.

Für den Neubau eines Archivs mit Verwaltungsbau des Datenmanagementzentrums lagen einige Änderungen und Zusätze vor. So möchten die Bauherren eine Sprinkleranlage errichten, welche die Baugrenze an mancher Stelle um 3,6 Meter überschreiten würde. Bei sichergestellter Standfestigkeit des Tanks und guter Verdichtung möchte das benachbarte Unternehmen IGS zustimmen. Zudem sollen ein vier Meter hoher Werbepylon und ein 2,3 Meter hoher Zaun mit Übersteigeschutz entstehen. Für all das erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen. Das Bauvorhaben soll ebenfalls im Gewerbegebiet „Flugplatz 1“ realisiert werden.

Im Ziegelgrundweg möchte der Eigentümer zweier nebeneinanderliegender Grundstücke eine Wohnanlage mit fünf Wohneinheiten und einer Tiefgarage errichten. Laut einer ursprünglich vorliegenden Bauvoranfrage sollte eine „lockere dreigeschossige Bebauung“ auf beiden Grundstücken erfolgen. Erforderliche sowie zusätzliche Stellplätze sollten auf der östlichen Fläche realisiert werden. Der jetzt vorliegende Bauantrag stimmt aber laut Helga Kraus nicht mit dieser ursprünglichen Bauvoranfrage überein. Daraufhin entschied der Gemeinderat, dass eine erneute Umplanung stattfinden muss. (laga)

