vor 20 Min.

Michael Moratti liest

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Harald Gnade präsentiert seine Werke in der Hessingpark-Clinic, Hessingstraße 17. Im Foyer, in den Wartebereichen im Erdgeschoss sowie im 3. Obergeschoss ist die Ausstellung bis Februar 2020 zu besichtigen.

Günter Weinhold spricht über die Augsburger Motorradgeschichte am Mittwoch 16. Oktober, um 18 Uhr im Archivraum des Gögginger Geschichtskreises, Klausenberg 5a. Der Eintritt ist frei.

Möglichkeiten und Angebote der Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung stellt Birgit Carl am Dienstag, 15. Oktober, um 15 Uhr im Pfarrheim St. Peter und Paul, Bobinger Straße 59, vor.

„Die Geschichte vom Siebenschläfer, der nicht einschlafen wollte“ wird am Dienstag, 15. Oktober, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Bilderbuchkino und Basteln steht am Mittwoch, 16. Oktober, um 15 Uhr auf dem Programm. Gezeigt wird „Flieg, Lela, flieg!“ über ein Eichhörnchen und eine Schwalbe. Beide Veranstaltungen sind kostenlos, für das Kino wird um Anmeldung unter Telefon 0821/324-2760 gebeten.

Mit einer Kinderlesung startet der Leseherbst in der Bücherinsel, Augsburger Straße 15½. Michael Moratti liest aus seinem neuesten Buch „Leopold & Amadeus“ am Samstag, 19. Oktober, um 16 Uhr. Karten gibt es in der Bücherinsel, Telefon 0821/526676, und an der Abendkasse. (mus)

Themen folgen