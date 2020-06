vor 17 Min.

Michael Sommer wird in Dinkelscherben zum Priester geweiht

Michael Sommer wird am Sonntag, 28. Juni, von Bischof Bertram Meier zum Priester geweiht.

Seit vergangenem Jahr unterstützt der Geistliche Michael Sommer Pfarrer Martin Gall in Dinkelscherben. Für den 49-Jährigen steht ein besonderer Tag an.

Von Philipp Kinne

Seit vergangenem Jahr unterstützt Michael Sommer die Pfarreiengemeinschaft in Dinkelscherben. Nun wird er am Sonntag, 28. Juni, von Bischof Bertram Meier zum Priester geweiht. Der 49-Jährige fand erst spät zu seiner Berufung. Künftig wird er in der Pfarreiengemeinschaft Pater Joshi ersetzen, der nach Füssen geht.

Michael Sommer hat auf dem Bau gearbeitet

Aufgewachsen ist Michael Sommer in Illerrieden, einer Gemeinde im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis. 16 Jahre lang arbeitete Sommer auf dem Bau. Lange habe er mit sich gezögert, ob er den langen Weg zum Priester tatsächlich einschlagen möchte. Doch ein Trauerfall in seiner Familie stärkte den Glauben des 49-Jährigen und festigte seinen Wunsch, Priester zu werden. „Ich konnte mir zunächst einfach nicht vorstellen, ein Studium der Theologie erfolgreich abzuschließen“, sagt Sommer. „Hinter mir liegt heute ein mehr als zwanzigjähriger Berufungsweg.“

Für ihn als „Missionar vom Kostbaren Blut“ sei es wichtig, sich als Lernender zu verstehen. „Ich möchte in allen Aufgabenbereichen der Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben Erfahrungen sammeln“, sagt Sommer. Daher seien für ihn die Vergebung und Versöhnung große Anliegen, für die er für sich einsetzen möchte.

Privat ist der Priester gerne auf Reisen

Für seine Primiz hat Sommer diesen Primizspruch gewählt: „Jesus denk an mich, wenn du in dein Reich kommst (Lk 23,42).“ Was das für den angehenden Priester bedeutet? Sommer: „Seit etwa zwei Jahren ist mir dieser Vers vom Lukasevangelium ans Herz gewachsen. Er drückt für mich die barmherzige Liebe des Gottessohnes aus. Nicht nur für mich, sondern für alle, die sich der Liebe Gottes nicht verschließen.“

Und privat? Der leidenschaftliche Fußballfan ist gerne auf Reisen. Besonders Wallfahrten reizen den Gläubigen. So war er schon in Polen Spanien oder Italien unterwegs. „Ich liebe Italien“, sagt er. Ansonsten liest der 49-Jährige in seiner Freizeit gerne. Besonders Biografien von Heiligen.

Aufgrund der Corona-Pandemie können nur geladene Gäste an der Messe teilnehmen. Gläubige werden gebeten, die Priesterweihe über Livestream im Internet, zum Beispiel auf der Internetseite des Bistums Augsburg. (kinp)

