19:57 Uhr

Michael Wörle will in Gersthofen in die Verlängerung

Exklusiv Der Gersthofer Bürgermeister tritt noch einmal an. SPD, Grüne und Freie Wähler sagen dem Parteilosen Unterstützung zu.

Von Gerald Lindner

Vor fünf Jahren beendete der parteilose Michael Wörle die jahrzehntelange Ära der CSU-Bürgermeister in Gersthofen. Aus der freien Wirtschaft kommend, schaffte er, unterstützt von Freien Wählern und SPD, den Einzug ins Rathaus. Nun will er es noch einmal wissen: Er tritt bei den Kommunalwahlen 2020 noch einmal an.

Dies erklärte der 51-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Als er vor sechs Jahren erstmals ins Rennen gegangen sei, habe er die Belastungen, die das Amt auch für die Familie mit sich bringe, unterschätzt, räumt er ein. „Deren Zustimmung war Voraussetzung für meine erneute Kandidatur.“

Einmütig für eine Unterstützung Wörles votiert

Unterstützt wird er wieder von Freien Wählern, SPD und auch den Grünen. „Die klare Aussage dieser Parteien war die zweite Bedingung für mich, um erneut anzutreten“, so Wörle. Die Vorstandsgremien aller drei Parteien sprachen sich einstimmig dafür aus. Bei den Grünen haben bereits die Mitglieder einmütig für eine Unterstützung Wörles votiert. Bei den beiden anderen muss die Abstimmung noch stattfinden.

Voll spricht sich SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Schönfelder für dessen Kandidatur aus: „Erstmals seit mehr als 30 Jahren im Stadtrat werden unsere Anträge nicht einfach abgeschmettert.“ Das er ein Bürgermeister sei, der niemanden beleidigt, sei zudem ein wesentlicher Beweggrund für die Unterstützung. SPD-Ortsvereinsvorsitzende Janine Hendriks sieht in Wörle den richtigen Bewerber, „weil er auch vielen Familien, denen es nicht so gut geht, Unterstützung bringt, beispielsweise durch Vergünstigungen beim ÖPNV und Senkungen der Kindergartengebühren“.

Viel erreicht und auf den Weg gebracht

Freie-Wähler-Vorsitzender Reinhold Dempf betont: „Wörle ist sehr bürgernah und sorgt dafür, dass sozial Schwache in unserer Stadt nicht vergessen werden.“ Wohl keiner der vergangenen Gersthofer Bürgermeister habe bereits in seiner ersten Amtsperiode so viel erreicht und auf den Weg gebracht. „So wurde das Personalentwicklungsprogramm in der Verwaltung vorangetrieben und der Weg von einer traditionellen ,Behörde’ zu einem Dienstleistungsunternehmen vorangetrieben.“ Dies zeige sich auch durch den Bau eines neuen Bürgerservicezentrums am Rathaus, fügt FW-Fraktionsvorsitzender Bernhard Happacher hinzu. Zudem sei von Wörle auch nachhaltige Energiepolitik vorangetrieben worden.

Außerdem sei es Wörle gelungen, die Zerstrittenheit der Fraktionen im Stadtrat, die er vor fünf Jahren vorfand, zu beenden. „Wir streiten zwar in der Sache – aber das ist gut, wenn ein gutes Ergebnis herauskommt“, so Dempf.

Grünen-Ortsvorstandssprecher Günter Eikelmann betont: „Zum ersten Mal wollen wir keinen Regierungswechsel im Rathaus – Wörle ist auf dem Grünen Auge nicht blind, setzt sogar selbst grüne Themen auf die Tagesordnung.“ Als Beispiel nennt er die geplanten Busverbindungen vom neuen Gersthofer Bahnhof in alle Teile der Stadt.

Wörle will nach einer Wiederwahl die angefangenen Projekte wie Bahnhofsumbau, Nahverkehr, Innenstadtgestaltung weiter vorantreiben.

