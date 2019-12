vor 20 Min.

Midwinter Tales von Stefanie Boltz abgesagt

Erneut wurde eine Konzertveranstaltung im Gersthofer Ballonmuseum abgesagt.

Winterliche Songs und Evergreens wollte die Sängerin und Songwriterin Stefanie Boltz präsentieren. Nun wurde das Konzert „Midwinter Tales“, das am Sonntag, 8. Dezember, ab 18 Uhr im Gersthofer Ballonmuseum stattfinden sollte, abgesagt. Gründe dafür wurden nicht angegeben. Bereits gekaufte Karten können an den Stellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.

