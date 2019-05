15.05.2019

Millionen an Rücklagen: Gersthofen schwimmt im Geld

Gersthofen steuert auf den nächsten Rekord bei der Gewerbesteuer zu. Weshalb es der Kommune finanziell so gut geht.

Von Gerald Lindner

Finanziell ist die Stadt Gersthofen auf der Sonnenseite. Und das wird sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern. Dies erklärte Kämmerer Manfred Eding im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2018 dem Finanzausschuss.

So hatte die Stadt Ende 2018 allgemeine Rücklagen in Höhe von 52 Millionen Euro. Das ist jetzt, knapp ein halbes Jahr später, noch genauso. Und viel soll sich – trotz geplanter Entnahme aus der Rücklage – auch 2019 nicht ändern: Laut Haushaltsentwurf sollen 14 Millionen Euro entnommen werden, der Rücklagenstand bis Ende des Jahres auf 34,6 Millionen Euro schmelzen. „Das wird nicht kommen“, schätzt Eding. „Wir werden wohl bei Rücklagen zwischen 40 und 50 Millionen landen.“ Und das, obwohl heuer rund 42 Millionen Euro den Einwohnern in Form von 360-Euro-Nahverkehrstickets, niedrigeren Krippengebühren und vielem mehr zugutekommen sollen.

30 Millionen Euro Gewerbesteuer

2018 nahm die Stadt ziemlich genau 30 Millionen Euro an Gewerbesteuer ein, zwei Millionen mehr als im Haushaltsplan vorgesehen – bisheriger Rekord. Damit ist man weit weg vom Tiefstand während der Wirtschaftskrise: „2009 war mit nur neun Millionen Euro unser schlechtestes Jahr.“ Für 2019 nun geht der Etat von 31 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen aus. Diese Summe wird erreicht, denn: „Im Moment sind wir bereits bei 29 Millionen Euro angelangt“, so Eding.

Von einer aufziehenden Konjunkturflaute könne in Gersthofen keine Rede sein. „Die Steuereinnahmen sind konstant gut.“ Die Eintrübung mache sich erst bemerkbar, wenn die Unternehmen ihre Steuervorauszahlungen anpassen.

Vollbeschäftigung in Gersthofen

Neue Bürger und Vollbeschäftigung lassen auch die Einkommensteuer seit Jahren steigen. Sie lag 2018 bei 13,7 Millionen Euro.

Nach wir vor muss der Musterknabe im Augsburger Land wegen des Vermögens Strafzinsen zahlen. „Wir können die Rücklagen allerdings etwas streuen, zum Beispiel über Landesbanken. Wir zahlen circa 40000 bis 50000 Euro, das ist angesichts eines heuer auf 114 Millionen Euro steigenden Haushaltsvolumens nicht viel“, so Eding.

