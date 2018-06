vor 33 Min.

Minibagger walzt Wiese auf dem Friedhof platt

Ein unbekannter Baggerfahrer hat auf dem Friedhof in Kutzenhausen nicht nur eine große Rasenfläche beschädigt. Der aktuelle Polizeireport im Überblick.

Mit einem Minibagger ist vor einigen Tagen eine größere Wiesenfläche au dem Friedhof an der St.-Nikolaus-Straße beschädigt worden. Auf dem Gelände hatte die Gemeinde zuvor einen Spezialgrassamen ausgebracht. Durch die Baggerketten entstand nach Auskunft der Polizei ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Der Fahrer müsste irgendwann im Zeitraum zwischen Mitte Mai und Montag, 4. Juni, mit dem Minibagger unterwegs gewesen sein. Zudem ist auf dem Friedhof eine etwa 1,50 Meter großer Buchsbaum im Wert von 450 Euro gestohlen worden. Ob es sich um den gleichen Täterkreis handelt, ist laut Polizei derzeit noch unklar.

21-Jährige konsumiert Drogen und fährt Auto

Den richtigen Riecher hatte die Polizei bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Montag in Diedorf. Die Beamten stoppten um 15.35 Uhr auf der Hauptstraße eine 21-jährige Opel-Fahrerin. Aufgrund einiger Auffälligkeiten wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv ausfiel. Die junge Frau hatte laut Polizei zuvor Cannabis konsumiert, daher wurde eine Blutentnahme veranlasst. Eine Anzeige mit Geldbuße und Punkten wird folgen.

Rückwärts ausgeparkt: 600 Euro Schaden

Nicht aufgepasst hat ein 21-Jähriger beim Rückwärtsfahren. Der junge Mann wollte am Montagmorgen gegen 6.25 Uhr seinen BMW von einem Parkplatz in der Steppacher Straße in Diedorf-Vogelsang ausparken, touchierte dabei aber einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ordnungsgemäß geparkten Audi. Bei der Kollision entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. (thia)