vor 2 Min.

Ministranten pflanzen Apfelbaum

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung der Projektage zur Umweltenzyklika "Laudato si" wollen die Ministranten der Pfarrgemeinde Dietkirch am kommenden Sonntag, 4. Oktober, einen Apfelbaum pflanzen. In den nächsten Jahren sollen weitere Apfelsorten auf den Baum gepfropft werden, so soll er in Zukunft für die Gemeinschaft der Ministranten aus verschiedenen Gemeinden stehen. Zudem wollen die Ministranten eine Wunschliste an kirchlich und kommunale Verantwortliche übergeben. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von der Bläsergruppe der Pfarrgemeinschaft, Beginn ist um 15.30 Uhr auf dem Kirchplatz Dietkirch. (AL)

Themen folgen