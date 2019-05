Missbrauch: Ohren und Augen auf

Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zeigt menschliche Abgründe auf.

So unfassbar sie auch sind – sie sind leider immer wieder Realität. Vor allem berühren sie den Teil unserer Gesellschaft, der als unantastbar gilt: die Familien. Fakt ist, dass Täter häufig aus dem nächsten Umfeld des Opfers stammen. Doch genau das ist das Problem: Gerade weil Familien einen hohen Stellenwert haben, ist es so schwer, sich einzumischen und etwas zu sagen.

Verwandte schrecken oft davor zurück, einzugreifen. Auch Lehrer, die tagtäglich mit Kindern zu tun haben, haben oft Angst oder fühlen sich überfordert mit der Situation. Eine Checkliste zum Abhaken gibt es nicht, schließlich gibt es auch keine Verhaltensmuster, wie betroffene Buben oder Mädchen reagieren. Oft sind es nur Andeutungen. Doch auch die versteckten Hinweise können Erwachsene missverstehen, weil Kindern eben die richtigen Worte für das Geschehene fehlen.

Aber: Kinder, die sich plötzlich verändern, brauchen die Aufmerksamkeit der Eltern oder Menschen aus ihrem Umfeld. Das gilt heute immer mehr: Denn leider geht der genaue Blick in unserer von oberflächlicher Schnelllebigkeit geprägten Leistungsgesellschaft zusehends verloren.

