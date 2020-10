25.10.2020

Missglücktes Ausweichmanöver: Schaden an Auto

Ein missglücktes Ausweichmanöver hat in der Lettenbachstraße in Diedorf am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Sachschaden geführt.

Ein missglücktes Ausweichmanöver hat in der Lettenbachstraße in Diedorf am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Sachschaden geführt. Ein 68-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag gegen 16 Uhr die Lettenbachstraße in Richtung Steppacher Straße. Als ein Auto entgegenkam, wich der 68-Jährige nach rechts in eine Parkbucht aus und hat hierbei einen geparkten Wagen leicht gestreift. Am Auto des Fahrers wurde die rechte Seite verkratzt, der Schaden liegt bei etwa 600 Euro. An dem geparkten Auto wurde die Stoßstange vorne links leicht beschädigt, hier beträgt der Schaden laut Polizei etwa 800 Euro. (jah)

