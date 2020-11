10:36 Uhr

Missglücktes Überholmanöver in Gersthofen: Der Schaden ist groß

Zu einem Unfall mit hohen Sachschaden ist es am Dienstag in Gersthofen gekommen.

Ein Lastwagen und zwei Autos sind in Gersthofen in einen Unfall verwickelt. Es entsteht ein großer Sachschaden.

Zu einem Unfall mit hohen Sachschaden ist es am Dienstag in Gersthofen gekommen. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer war auf der Flotowstraße nordwärts unterwegs. Vor dem Grundstück eines Autohändlers hielt er an, um einer 42-jährigen Autofahrerin die Ausfahrt zu ermöglichen.

41.000 Euro Schaden bei Unfall in Gersthofen

Während die 42-Jährige vor dem Lastwagen nach links in die Flotowstraße einbog, überholte zur gleichen Zeit ein 29-jähriger Autofahrer den stehenden Lkw. Da der 29-Jährige die 42-Jährige nicht sehen konnte, krachte er mit seinem Fahrzeug in die Fahrerseite der Frau. Zudem erwischte er auch noch die linke vordere Seite des Lastwagens.

Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 41.000 Euro. Das Auto des 29-Jährigen musste abgeschleppt werden. (thia)

Themen folgen