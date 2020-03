vor 39 Min.

Mit 1001 PS durch den Orient

Sabuha Shahnaz und ihre Tänzerinnen begeistern mit einer fantasievollen Geschichte in der Stadthalle Gersthofen

Von Michaela Krämer

Was für ein Abend! Rund 30 fröhliche Tänzerinnen der Tanzschule Sabuha Shahnaz haben auch dieses Jahr für die zahlreichen Zuschauer in der Stadthalle Gersthofen wieder ein Feuerwerk einer orientalischen Gala gezündet.

Es war kein fliegender Teppich, sondern die MC Orientica, die mit 1001 PS kreuz und quer durch die Meere des Orients schipperte. Mit an Bord war Rosegunde Knilcher, eine exzentrische Romanschriftstellerin mit Schreibblockade und mit Hang zum Übersinnlichen, wieder umwerfend dargestellt von Renate Bernhard, die sehr zur Freude des Publikums dieses Jahr wieder auftreten konnte.

An ihrer Seite war Peter Mayer als Kapitän Lars Ole Vanderfoort, der Rosegunde vor einem arabischen Prinzen, der sie bedrängte, bei einem Säbelduell gerettet hatte. Mit ihm findet sie die Sinnlichkeit und Liebe auf ihrer Reise wieder. Wie sagte sie so schön? „Alles worauf die Liebe wartet, ist die Gelegenheit.“ Sabuha Shahnaz hatte in diese Show auch diesmal wieder eine Geschichte voller Lebenslust, Lebensweisheiten und viel Humor gepackt. Sie vereinte Charme mit Witz, aber auch mit nachdenklichen Worten. Begleitet wurde diese Romanze mit einem Mix aus klassischem und zeitgenössischem orientalischen Tanz, feurigen Rhythmen und magischen Momenten, die unvergessliche Eindrücke hinterlassen haben.

Das Schiff legte von einem Hafen in Griechenland ab. Zu griechischen Songs tanzten alle Gruppen eindrucksvoll auf der Bühne und ließen schon erahnen, dass es wieder ein hochwertig dargebotenes Programm geben wird. Schon die ganz jungen Tänzerinnen, die Shekerli-Kids, zeigten bereits hohe Präzision in ihrem Hüftschwung. Ob elegant und anmutig, dynamisch und temperamentvoll, sinnlich oder akrobatisch-kämpferisch und feurig – immer wehte ein Hauch von Geheimnisvollem mit. Es wurde unter anderem ägyptische Folklore, Oriental Pop, Hawaiian Hula, Gypsy Dance, Balkan Romatanz und Flamenco Oriental geboten, zu denen sich bunte Schleier, Bambusstöckchen, Tücher, Fächer und Zimpeln gesellten und zum Träumen einluden. Leichtfüßig und kunstvoll dargebotene Tänze zauberten Bilder und Geschichten in die Welt der unterschiedlichen Kulturen. Die aufwendigen bunten Kostüme spiegelten sich in den Choreografien wider. Damit haben die Tänzerinnen das Publikum für einen Abend lang ein klein wenig in eine andere Welt ent- und sie mit fremden Klängen und Tänzen verführt. Zu den weiteren Höhepunkten gehörten zweifellos die Soloauftritte von Sabuha Shahnaz, die ihre Beweglichkeit mit ihren Wellenbewegungen voll und ganz ausspielte. Doch nur zurücklehnen und genießen? Rechtes Bein hoch, linkes Bein hoch, schunkeln, die Arme kreisen lassen und „Ahoi“ rufen: Dank Jane von Dort (wild getanzt von Sabuha) durfte auch das Publikum bei der Seenotrettung mit gymnastischen Einlagen mitmachen. Wie sagte Rosegunde so schön? „Lieber eine gesunde Verdorbenheit als eine verdorbene Gesundheit.“ Diese Funky Aerobic war jedenfalls sehr unterhaltsam.

Viel Applaus gab es für die hinreißenden Tänzerinnen und alle Akteure dieser wie immer außergewöhnlichen Show aus dem Morgenland – mitten im abendländischen Gersthofen. Das Publikum war begeistert. Oder wie es Sabuha Shahnaz in ihrem Programm ausdrückte: „Mögen Sie alle die Show mit einem frohen Herzen verlassen!“

Themen folgen