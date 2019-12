vor 19 Min.

Mit 2,28 Promille am Steuer gestoppt

Ob Alkohol oder Drogen: An diesem Wochenende waren wieder etliche im Auto unterwegs, die es besser hätten bleiben lassen. Besonders bunt trieb es einer in Meitingen

Von Christoph Frey

Zwei stark angetrunkene Autofahrer hat die Polizei am Samstag in Meitingen aus dem Verkehr gezogen. Zunächst fiel den Beamten an der B2 ein Fahrzeuglenker durch seine unsichere Fahrweise auf. Er hatte beim Schnelltest 1,78 Promille. Noch deutlich mehr intus hatte ein Autofahrer, den die Polizei nach dem Hinweis eines Zeugen im Bereich Via Claudia stoppte, nämlich 2,28 Promille. Zu allem Überfluss hatte der Wagen des Sünders frische Unfallspuren und einen platten Reifen. Woher sie stammen, ist unklar.

Ein Hauch von Hasch im Wagen

Verdächtige Gerüche im Auto wurden einem 20-Jährigem am Samstagnachmittag in Gessertshausen zum Verhängnis. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahm die Polizei einen Drogenvortest vor, der ergab den Verdacht auf Marihuana. Der Mann musste ebenso mit zur Polizei wie ein 19-Jähriger, den eine Streife am Sonntag gegen 1.45 Uhr in Fischach kontrolliert hatte. Dabei zeigte der Autofahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Beide Männer durften nicht mehr weiterfahren.

Mehrere Menschen zogen sich am Freitag im Bereich Zusmarshausen Horgau bei Verkehrsunfällen Verletzungen zu.

Das Aufsehen erregendste Unglück ereignete sich bereits am Freitagmorgen in der Augsburger Straße in Horgau. Dort fuhren drei Autos ineinander, Sprit und Öl liefen aus. Ein 22-Jähriger Autofahrer hatte laut Polizei auf Höhe des Netto nicht rechtzeitig gebremst und hatte zwei vor ihm wartende Autos aufeinander geschoben. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Die Feuerwehr musste die Straße sauber machen, die Augsburger Straße war etwa eine Stunde lang nur einseitig befahrbar.

Ganz ähnlich verlief ein Unfall am Freitagmittag bei Zusmarshausen auf der Staatsstraße 2510. Dort bemerkte laut Polizei ein 28-jähriger Autofahrer zu spät, das vor ihm die Autos verkehrsbedingt anhielten. Die Bilanz: drei beschädigte Autos und eine 57-Jährige, die über Rückenschmerzen klagte.

Kontrolle über Fahrrad verloren

Ganz allein war dagegen eine 68-Jährige, die mit ihrem E-Bike stürzte und sich Gesichtsverletzungen zuzog. Laut Polizei wollte sie in Wollbach links abbiegen, gab Handzeichen und schaute sich nach hinten um. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad.









