vor 23 Min.

Mit 95 Jahren noch viel Humor

Auch im Alter von 95 Jahren hat Xaver Zewinger seinen Humor nicht verloren. Der Geburtstagsjubilar lebt seit 2016 in der Ökumenischen Sozialstation Wohnpark Laubenbach in Meitingen und fühlt sich dort gut aufgehoben. Der geborene Thierhauptener lernte als junger Mann das Maurerhandwerk. Während des Krieges wurde Xaver Zewinger zum Arbeitsdienst in Russland einzogen und übte später in Finnland seinen Militärdienst aus. 1945 kehrte er nach Thierhaupten zurück und arbeitete bei der Meitinger Baufirma Ulrich Kraus. Zewiner ist unverheiratet, denn „ich habe nie die große Liebe gefunden, also bin ich eben ledig geblieben“. Obwohl er nicht mehr in Thierhaupten wohnt, hält Zewinger seinem heimatlichen Soldaten- und Kameradenverein immer noch die Treue. Für seine Thierhauptener Nachbarn und Freunde war er stets „Mädchen für alles“. Täglich informiert sich der 95-Jährige über das Weltgeschehen, löst mit Vorliebe Kreuzworträtsel und blättert in Illustrierten. Viel Freude bereiten Arnold Zewinger die Besuche seiner Nichten und anderen Verwandten. Sie gratulierten ihm ebenso zum Geburtstag wie Michael Higl, Meitingens Bürgermeister. (peh)

Themen folgen