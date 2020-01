vor 39 Min.

Mit Auto überschlagen: Mann steigt unverletzt aus

Riesiges Glück hatte ein Mann bei einem Unfall bei Welden.

Ein 39-Jähriger ist am Freitag gegen 11.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zwischen Kruichen und Ehgatten mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich, teilt die Polizei Zusmarshausen mit. Der Wagen blieb in einem Schilffeld liegen. Der Fahrer konnte sein Auto unverletzt verlassen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. (kar)

