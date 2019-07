00:34 Uhr

Mit Biohanf und Wildfleisch zur Ökoregion

Der Landkreis soll zur Öko-Modellregion werden. Landwirte, Unternehmer und Kreative aus der Region bekommen eine Förderung. Wie das funktioniert und welche neuen Produkte im Fokus stehen

Von Philipp Kinne

Das Volksbegehren zur Artenvielfalt, regionale Bauernmärkte, Fridays for Future – Umweltbewusstsein liegt im Trend. Jetzt hat sich auch der Landkreis auf die Fahnen geschrieben, ökologische und regionale Produkte zu fördern. Deshalb sollen die Gemeinden in der Lech-Wertach-Ebene und im Naturpark Augsburger Westliche Wälder zur sogenannten Öko-Modellregion werden. Dahinter steckt eine Vielzahl von Projekten.

Das Bayerische Landwirtschaftsministerium hat die Aktion ins Leben gerufen, für die sich die Regionen bewerben konnten. Ziel der Modellregionen ist es, Biobauern und ein entsprechendes Bewusstsein in der Bevölkerung zu fördern. Eines der Ziele sei, Aufmerksamkeit für die Produkte von ökologisch wirtschaftenden Landwirten zu schaffen. Die teilnehmenden Regionen erhalten finanzielle Zuschüsse für die Stelle eines „Öko-Managers“ sowie ideelle und informelle Hilfe vom Ministerium. Der Öko-Manager soll Ansprechpartner für Landwirte und Öko-Unternehmer sein. Er soll vor allem helfen zu vernetzen. Die Landwirte und Projekte, die teilnehmen, erhalten aber keine zusätzlichen Fördergelder vom Ministerium. Die neue Stelle des Öko-Managers soll im September besetzt werden. Dann kann das Projekt, das zunächst auf zwei Jahre angesetzt ist, starten.

Für Landrat Martin Sailer ist die neue Öko-Modellregion ein wichtiger erster Schritt. Er sagt: „Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle.“ Ob er deshalb grünere Politik machen möchte? „Das ist keine parteipolitische, sondern eine gesamtgesellschaftliche Frage“, sagt Sailer. Gleichzeitig betont er, dass er entgegen der Mehrheit seiner CSU-Parteikollegen zum Beispiel das Volksbegehren zur Artenvielfalt in Bayern von Anfang an unterstützt habe. Auch die Friday-for-FutureDemonstrationen während der Schulzeit sehe er unkritischer als viele andere in der CSU. Sailer: „Natürlich müssen die Schüler während der Schulzeit demonstrieren, sonst bekommen sie keine Aufmerksamkeit.“ Die neue Öko-Modellregion treffe diesen Zeitgeist und biete für den Landkreis viele Möglichkeiten. So soll mehr Bewusstsein für nachhaltige Lebensmittel geschaffen werden. Neue Landwirtschaftsprojekte sollen anlaufen und die regionale Infrastruktur gestärkt werden.

Wie das konkret aussieht, zeigen einige Projekte, die bereits in den Startlöchern stehen. So sollen neue Produkte aus der Landschaftspflege entstehen. Apfelsaft aus kommunalen Streuobstwiesen zum Beispiel. Wildfleisch aus der regionalen Jagd oder Einstreu, aus gehacktem Schilf, das bei der winterlichen Pflege von Bächen und Gräben anfällt.

Ein anderes Projekt ist die Förderung von Biohanf in der Region. Die Öko-Modellregion soll den Anbau vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung nachwachsender Rohstoffe und der universellen Nutzungsmöglichkeiten vorantreiben. Man habe bereits drei Landwirte gefunden, die am biologischen Hanfanbau stark interessiert sind. Ziel sei es, Produkte wie Öl, Mehl, Nüsse oder Textilstoffe aus dem Hanf herzustellen und zu vermarkten.

Auch die ökologische Infrastruktur im Landkreis soll durch die neue Ökoregion gestärkt werden. Ziel sei es, mehr Touristen für das Augsburger Land zu begeistern. Das Problem: In einigen Regionen fehlt es an Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten und Attraktionen. Deshalb sollen zum Beispiel Bauern- und Stadtmärkte gefördert werden. Außerdem werde mehr Werbung für bestehende Angebote gemacht werden und neue Ideen wie Themenradwege unterstützt.

Der Landkreis verspricht sich durch das neue Projekt auch, dass die Zahl der Biobetriebe steigt. 2018 haben im Kreis gerade einmal sechs Betriebe auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Das entspricht einer Steigerungsrate von acht Prozent. Der Flächenanteil der ökologischen Landwirtschaft im Gebiet der neuen Öko-Modellregion liege bei gerade einmal 5,5 Prozent. Im Vergleich zum bayerischen Durchschnitt mit rund elf Prozent werde deutlich, dass hier großes Entwicklungspotenzial vorhanden sei.

Ob die Projekte am Ende auch bei den Kunden im Augsburger Land ankommen, wird sich zeigen. Die Förderung zur Ökomodell-Region kann nach den zugesagten zwei Jahren theoretisch um weitere drei Jahre verlängert werden.

