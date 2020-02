24.02.2020

Mit Eisbär Lars unterwegs

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der kleine Eisbär Lars wird auf seiner Eisscholle aufs Meer getrieben und erlebt so eine ganz lange Reise. Die Bildkartengeschichte „Kleiner Eisbär: Wohin fährst du, Lars?“ wird am Donnerstag, 27. Februar, um 15 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, erzählt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter Tel. 0821/234-2760 oder buecherei.kriegshaber@augsburg.de wird gebeten.

Fotografien aus dem Marienzyklus von Jens Reulecke sind in der Ausstellung „berührt“ in St. Thaddäus, Ulmer Straße 63, zu sehen. Vernissage ist am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr. Dabei wird die Performance „in Schwebe“ gezeigt, mit Tabea Gebauer (Gesang), Marlies Reulecke (Sprache), Britta Schönbrunn (Tanz), Werner Zuber (Orgel) und Jens Reulecke (Sprache, Gesang).

Das Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91, ist in den Faschingsferien geschlossen.

Einen Flohmarkt für Kinderbekleidung und Spielzeug inklusive Kuchenverkauf gibt es am Sonntag, 1. März, von 10 bis 12 Uhr in der Westpark-Grundschule, Grasiger Weg 8. Veranstalter sind die Elternbeiräte der Westpark-Grundschule und der Kita. Die Plätze im Innenbereich sind vergeben, bei gutem Wetter könne Stände im Außenbereich aufgestellt werden. Infos gibt es unter kinderflohmarkt.westpark@gmail.com. (mus)

