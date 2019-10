vor 8 Min.

Mit Energie und Leidenschaft

Japanische Pianistin Hisako Kawamura beim Rathausspiel

Die japanische Pianistin ist keine Unbekannte in Dinkelscherben. Schon mehrfach war sie hier zum Gastspiel, unter anderem gemeinsam mit Maximilian Hornung. Zu Beginn des Konzerts gab sie zum besseren Verständnis Hinweise zum Komponisten Beethoven und Details zu den Klaviersonaten, die von ihr gespielt werden.

So erfuhr das Publikum, dass Beethoven bereits taub war, als er diese Sonaten komponierte. Die Künstlerin selbst ist Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe und musiziert weltweit mit bekannten Orchestern. 2015 wurde sie zur Professorin berufen, unterrichtet an der Universität und ist gleichzeitig Sonderlehrbeauftragte in Tokyo College of Music.

Seit 2018 widmet sie sich vertieft Beethovens Klaviersonaten, um, wie sie sagt, „auf die Suche nach dem Geniestreich des Bonner Komponisten zu gehen“ Und bei ihrer Interpretation der drei Sonaten 109, 110 und 111 wird diese Suche deutlich spürbar. Sie taucht völlig in ihre eigene musikalische Welt ein. Ihr gelingt mit sichtbarer Leidenschaft und eindrucksvoller Gefühlstiefe eine beachtenswerte personifizierte Interpretation der Sonaten Beethovens, vor allem auch durch strukturelle Klarheit und dynamisch differenziertem Anschlag. Überzeugend auch die technische Brillanz von Hisako Kawamura, die sich unter anderem zeigt, wenn sie von verklingenden Adagio-Passagen unmittelbar in ausbrechende Fortissimo wechselt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Pianistin auf einem guten Weg auf der Suche nach dem Geniestreich des Bonner Komponisten ist. (mima)

Themen folgen