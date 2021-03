11:36 Uhr

Mit Haftbefehl gesuchter Mann schläft vorm City Center

Ein 18-Jähriger legt sich in Gersthofen vor dem Notausgang des City Centers schlafen. Seine Müdigkeit hat einen Grund.

Den falschen Schlafplatz hat sich ein 18-Jähriger in Gersthofen ausgesucht. Der junge Mann wird seine Nächte künftig an einem anderen Ort verbingen müssen.

Am Samstag ging bei der Polizeiinspektion in Gersthofen gegen 15 Uhr die Nachricht ein, dass ein junger Mann an einem Notausgang des City Centers schlafen würde. Dem Anrufer kam dies komisch vor. Vor Ort traf die Streife tatsächlich einen 18-Jährigen an, der nur schwer zu wecken war. Die Müdigkeit war laut Polizei offensichtlich auf Drogenkonsum zurückzuführen. Der Mann, der auch noch ein Päckchen mit weißem Pulver bei sich hatte, wurde zur Dienststelle mitgenommen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass ihn das Gericht mit Haftbefehl suchte. Er sitzt jetzt eine Haftstrafe von mehr als einem Jahr ab. (thia)

