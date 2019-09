Mit Hochwürden himmelwärts im Aufzug

Hoch hinaus ging es jetzt am Wochenende für Oskar und Walburga Hampp aus Hasberg in Maria Vesperbild. Das Jubelpaar nutzte am Sonntag die Gelegenheit und ließ sich mit dem Wallfahrtsdirektor Msgr. Reichart auf den Turm der Wallfahrtskirche hinauffahren.

Bild: Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild