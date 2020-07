vor 17 Min.

Mit Kleintransporter auf Traktor aufgefahren

Ein Autofahrer reagierte zwischen Auerbach und Streitheim zu langsam. Das hat teure Folgen.

Am Samstag gegen 14.45 Uhr, auf der Landstraße zwischen Auerbach und Streitheim übersah der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters laut Polizei den Traktor mit Anhänger eines 26 Jährigen. Der Traktor hatte seine Geschwindigkeit noch auf der Fahrbahn reduziert, um in einen Feldweg abbiegen zu können. Trotz einer Vollbremsung konnte der Fahrer des Kleintransporters den Aufprall auf den Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand, jedoch wurde der Kleintransporter dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtauglich war und abgeschleppt werden musste. Der Anhänger wurde an der Ladeklappe beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf circa 16 000 Euro geschätzt. (lig)

