vor 38 Min.

Mit Maria unterwegs

Zu Beginn des Kinder- und Jugendbibeltages sangen die Kinder das Kinderbibeltagslied, begleitet von Silke Hirschbeck an der Gitarre.

Jugendbibeltag für Kinder und Jugendliche in Ellgau

105 Kinder und Jugendliche kamen am unterrichtsfreien Buß- und Bettag in die Ellgauer Mehrzweckhalle, um sich gedanklich mit ihren Gruppenleiterinnen über das Leben der Gottesmutter auseinanderzusetzen. „Mit Maria unterwegs“ – so lautete die diesjährige Losung.

Pfarrer Norman D’Souza, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, freute sich über die stattliche Anzahl der Teilnehmer. 30 Kinder und Jugendliche zeigten in einem szenischen Spiel Ausschnitte aus dem Leben Marias. In der anschließenden Gruppenarbeit, aufgeteilt nach Jahrgangsstufen, wurden die gewonnenen Eindrücke des Anspiels vertieft.

„Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen animiert das Bibeltagsteam jedes Jahr aufs Neue, im kommenden Jahr wieder einen Kinder- und Jugendbibeltag anzubieten“, so Sonja Schafnitzel, die seit vielen Jahren für die Organisation die Verantwortung trägt. (rogu)