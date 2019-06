19.06.2019

Mit Plastikdeckeln gegen Kinderlähmung

Ein Jahr hat Joachim Weiß Kunststoffdeckel gesammelt und Impfungen finanziert

Von Sonja Diller

Nach über einem Jahr werden bei Joachim Weiß aus Nordendorf die bunten Plastikdeckel keine Rolle mehr im täglichen Leben spielen. Seit Mai vergangenen Jahres hatte er sich für die Sammelaktion „Deckel drauf“ des gleichnamigen Vereins mit Sitz in Nürnberg stark gemacht. Denn: 500 Stück der bunten Kapseln haben den Gegenwert einer Impfung gegen Kinderlähmung.

In mehreren Supermärkten in der Region stellte der 75-Jährige selbst gebastelte Kartons auf und sammelte unzählige der bunten Kunststoffdeckel. Nach der Berichterstattung in unserer Zeitung im Januar diesen Jahres wurde Weiß mit Deckeln überhäuft. Tausende Kapseln bekam er aus Welden und Fischach. Der Getränkemarkt Almer aus Albertshofen beteiligte sich an der Aktion. Der Kindergarten Thierhaupten und die Schule in Nordendorf machten mit. Auch Privatleute aus Augsburg und Umgebung sammelten für Weiß und die gute Sache.

Für je 500 der kleinen Deckel konnte eine Impfung gegen Kinderlähmung finanziert werden. In Deutschland gilt Poliomyelitis, wie die Kinderlähmung offiziell heißt, als ausgerottet. In Ländern wie Afghanistan, Pakistan und Nigeria ist der Virus allerdings noch aktiv.

Nun ist aus mehreren Gründen Schluss mit der Aktion. Die Marktpreise für Kunststoffabfälle sind weltweit eingebrochen. Zusätzlich wird ein EU-Beschluss den Nachschub mittelfristig versiegen lassen: Künftig müssen die Deckel zum besseren Recycling fest mit den Flaschen verbunden sein.

Doch das Projekt ist vom eigenen Erfolg überrollt worden. Es könne im reinen Ehrenamt nicht mehr ge-stemmt werden, teilt das Team des Vereins „Deckel drauf“ auf seiner Internetseite seinen Unterstützern mit. Die Aktion endet am Sonntag, 30. Juni.

Damit hat auch Joachim Weiß aus Nordendorf das Ende seiner Kampagne eingeläutet. Seine Sammelkartons in drei verschiedenen Supermärkten in Meitingen werden dann ebenfalls verschwunden sein. „Ich möchte mich herzlich für das Entgegenkommen der Marktleitungen und das tolle Mitmachen der Kunden bedanken“, sagt der 75-Jährige und verabschiedet sich nach einem Jahr in den Sammelruhestand.

