vor 58 Min.

Mit Profis üben für die Bewerbung

Halfen beim Bewerbungstraining in der Mittelschule Diedorf : (von links) Simone Mittermeier (Lehrerin), Stefan Holzamer, Thomas Weber, Anja Marks, Hubert Witty, Michael Mahler, Teresa Schilling (Borscheid + Wenig), Eva Baur, Florian Möckel, Christine Mayr (Rektorin), Ulrich Wagner, Ramona Meinzer, Roy Walter, Bürgermeister Peter Högg.

Rotarier trainieren mit Diedorfer Mittelschülern eine Gesprächssituation

Wie verhalte ich mich bei einem Bewerbungsgespräch? Das ist für künftige Schulabgänger ein wichtiges Thema. „Nachhilfe“ bekamen Diedorfer Mittelschüler jetzt von zehn Mitgliedern des Rotarierclubs Augsburg-Fuggerstadt.

Die Rotarier führten mit den Achtklässlern der Mittelschule Diedorf für etwa eine halbe Stunde ein Bewerbungsgespräch. So konnten die jungen Leute in dieser „Schonraumsituation“ für anstehende echte Einladungen in Firmen proben.

Bereits vor den Pfingstferien hatten die Schüler ihre eigene Bewerbungsmappe für ihren Traumberuf vorbereitet. Zertifikate, Zeugnisse und wichtige Unterlagen wurden in die Bewerbungsmappen einsortiert. Im Unterricht wurden sie von ihrer Lehrerin Simone Mittermeier auf das richtige Verhalten, die Kleidung und Fragen bei einem Bewerbungsgespräch vorbereitet.

Die meisten Schüler waren aufgeregt, den Ernstfall zu proben. Die Firmenchefs gaben viele positive Rückmeldungen, jedoch auch Anregungen für Verbesserungen. (AL)

