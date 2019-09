19.09.2019

Mit Qigong den Igeln helfen

Qigong-Lehrerin Irene von Guilleaume bietet im Sommer regelmäßig kostenlose Kurse an der frischen Luft in ihrer Sportart an. Wem es gefällt, kann spenden. Dreimal hatte sich in diesem Sommer eine Gruppe in Zusmarshausen am Rothsee getroffen, dreimal eine andere in Diedorf im Bürgerpark.

Die Kurse finden immer für einen guten Zweck statt, in diesem Jahr wurden Spenden zugunsten der Igelhilfe Schwaben aus Neusäß gesammelt. Deren Vorsitzende Hannelore Pentenrieder war zum Abschluss der Aktion nach Diedorf gekommen und konnte aus beiden Kursen einen Betrag von 514,82 Euro entgegennehmen. (AL)

