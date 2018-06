00:40 Uhr

Mit Sarain München

Kreisjugendring trifft auf Landespolitik

Seit Ende März ist Sara im Landkreis unterwegs. Die vier Buchstaben stehen für „Statements Auf RAedern“. Das heißt: Jugendliche konnten in den vergangenen Wochen in dem ungebauten Wohnwagen ihre Meinung zur Landespolitik aufnehmen. Nun war eine Delegation des Kreisjugendring Augsburg-Land mit Sara in München und überbrachte die ersten politischen Anliegen.

Die Delegation traf Carolina Trautner (CSU), Herbert Woehrlein (SPD), Johann Häusler (Freie Wähler) und Christine Kamm (Grüne). Günstigere Zug- und Bustickets für die Jugend, die Abschaffung von Massentierhaltung und weniger Plastikmüll wurden unter anderem gefordert. Aus den Antworten wird ein kurzes Youtube-Video entstehen. Vom 20. bis 24. Juni ist das Projekt auf dem Lechfeld unterwegs. (AL)

