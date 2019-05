vor 54 Min.

Mit Videos das Finanzgeschäft erklärt

Bei einem Wettbewerb schafften Gersthofer Mittelschüler mit zwei pfiffigen Erklärfilmen einen ersten und einen zweiten Platz.

Die Finanztuber der Anna-Pröll-Mittelschule holen sich den Sieg: Im April nahm die Klasse 8bM der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule gemeinsam mit ihrem Klassenleiter Simon Drüssler an dem Projekt Finanztuber zum Thema „Banken&Co“ teil. Und sie landeten gleich zweimal vorne.

Bei dem Projekt ging es darum, anderen Schülern Informationen über Finanzen und Geld in einem YouTube-Video zu präsentieren. In ihren Videos erklärten sie die Formen von Geld, was Geld überhaupt ist, wie man am besten spart und wie man sicher bezahlt.

Zwei Angestellte der Deutsche- Bank-Filiale Augsburg informierten in der Klasse bei einem Workshop die Schüler über das Thema Finanzen, Konto und das Sparen. Nun galt es, die kreativen Ideen mit wichtigen Inhalten zu füllen und ein Drehbuch zu schreiben. Die Dreier-Teams zückten danach mit vollem Elan ihre iPads. Die Videos erstellten sie mit Greenscreen und einer App namens Puppet Pals – einem digitalen Puppentheater mit Sprachaufnahme – unter der Regie ihres Klassenleiters Simon Drüssler.

Onlinevoting bringt Gersthofer Schüler zum Sieg

Nach einem arbeitsreichen und kreativen Tag wurden die Videos zum Onlinevoting freigegeben. Die Schüler machten fleißig Werbung in den Klassen, bei ihren Familien, Freunden und Verwandten und in den sozialen Netzwerken.

Dieser Arbeitseifer wurde belohnt. Alle vier erstellten Videos landeten in den Top Ten. Nun hieß es Daumen drücken, da eine Fachjury mit Profis aus allen Fachbereichen rund um Finanztuber – YouTube-Welt, Schule & Bildung, Kreativszene und Deutsche Bank – die Videos genauestens unter die Lupe nahm. Die viele Arbeit wurde belohnt: Das Video „Sicherheit beim Bezahlen mit der EC-Karte“ eroberte den ersten Platz. Die Begründung der Jury: „Den ersten Platz belegt das Team DaEyGe, das in seinem Erklärvideo eine kleine Figur auftreten lässt, die ausführlich das Thema Sicherheit beim Bezahlen mit der EC-Karte beleuchtet. Besonders gefallen hat der Jury die hohe Informationsfülle, die dem Clip dennoch nichts von seiner Leichtigkeit nimmt.“

Gespräch beim Bäcker als Aufhänger

Gewinner des zweiten Platzes war das Team SeYaEl, das sich ebenfalls mit dem Thema Bezahlen beschäftigt hat und dafür ein Gespräch beim Bäcker als Aufhänger wählte. Die Jury hob hervor, dass es dem Team gelungen sei, in einer lockeren Gesprächssituation viele spannende Aspekte des Bezahlens – insbesondere auch das Bezahlen der Zukunft – zu erläutern. Die Schüler Dana Obermeier, Eylül Gümüs und Georgina Malcolm sowie Seymen Taslaci, Yannis Mavropoulos und Elias Reh konnten ihr Glück kaum fassen, als sie von Simon Drüssler mit dem Ergebnis überrascht wurden.

Der Gewinn des ersten Platzes schließt den Besuch des YouTube Space in Berlin mit der gesamten Klasse sowie einen Zuschuss für die Klassenkasse ein. Der zweite Platz beinhaltet einen Medienworkshop zum Thema „YouTube“ an der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen sowie eine kleine Finanzspritze für die Klassenkasse. (AL)

