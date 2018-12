08:00 Uhr

Mit Winter-Willi und heißer Oma gegen die Kälte

Der Weihnachtsmarkt auf dem Fischacher Marktplatz liegt wie verzaubert im Lichterglanz. Viele Besucher kommen und genießen das festliche Ambiente.

Von Siegfried P. Rupprecht

Marianne Koos traf es auf den Punkt. „Für viele Fischacher ist der Weihnachtsmarkt eine gute Gelegenheit zur Kommunikation“, verdeutlichte die Dritte Bürgermeisterin. Hinzu kamen die vorweihnachtliche Atmosphäre und die bewährte Mischung aus kulinarischen Genüssen und kunsthandwerklichen Geschenkideen.“

Bereits bei der Eröffnung des Budenzaubers am Marktplatz lag der verführerische Duft von Glühwein, Bratwurst und Süßem in der Luft. Viele Besucher halten schon nach wenigen Minuten wärmende Getränke in den Händen. Kein Wunder: Die Kälte hatte ihre Krallen ausgefahren und der Wind zerrte unangenehm an Nasen und Ohren. „Da helfen nur Punsch und Jägertee“, meinte wissend ein Besucher. Die Reservistenkameradschaft wartete noch mit anderen Getränken auf. Sie hatten so skurrile Namen wie Schneeflöckchen und Winter-Willi. Ein weiterer Stand bot eine Heiße Oma an – ein fast unwiderstehliches Kuschelgetränk mit Eierlikör, das keineswegs nur der älteren Generation vorbehalten war. Andere Gäste stemmten sich der Kälte mit herzhaften Speisen entgegen oder mit Schokoladigem vom Kulturkreis Kern.

Handtücher werden zu in Engeln und Herzen

Seit 15 Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt in Fischach. Von der ersten Stunde an dabei war Ulrike Hoebel aus Kirchheim. Sie fertigt in ihrem Hobbyatelier unter anderem Teddybären. Die weichen Stofftiere seien von Anfang an dabei, erzählte sie. Im Laufe der Jahre ergänzte die ehemalige Versicherungskauffrau ihr Repertoire immer mehr. Mittlerweile verwandelt sie auch Handtücher kreativ in Engel, Figuren und Herzen.

Viele Jahre ist auch Rita Maier-Reiß aus Dinkelscherben bereits dem Weihnachtsmarkt treu. Sie präsentierte selbst gemachten Schmuck. Dabei schleift und poliert sie den Rohstoff und bearbeitet ihn kreativ. An der Arbeit gefalle ihr das Filigrane, aber auch die meditative Tätigkeit, berichtete sie.

Die Arbeit mit Holz ist ihm in die Wiege gelegt worden

Zum ersten Mal dabei waren dagegen Edeltraud und Walter Willner. Sie servierten Tannenbäume, Rentiere, Katzen, Herzen, Tabletts, Pilze und Weihnachtsmänner – alles aus Holz. Das Hobby betreibe er erst seit zwei Jahren, so Walter Willner. Die Arbeit mit Holz und die Schnitzarbeit sei ihm jedoch väterlicherseits in die Wiege gelegt worden. Natürlich gab es weiteres Schönes und Nützliches zu bewundern und zu kaufen: Mützen, Wickelröcke, Schals, Socken, Handschuhe, Honigprodukte und, wie bei Cornelia Striegel, Tierzubehör wie Halsbänder, Halfter und Führstricke für Pferde und Ziegen, aber auch Accessoires im Partnerlook zum Vierbeiner.

Ja, schön war der Weihnachtsmarkt wieder. Zahlreiche musikalische Umrahmungen – der örtliche Musikverein war ebenso dabei wie ein Drehorgelspieler und ein Bläserensemble der Musikschule Stauden – wärmten die Herzen der Besucher mit besinnlichen Darbietungen, ebenso die Ausstellung der Krippenfreunde im benachbarten ehemaligen Schreibwarengeschäft und natürlich die Aufführungen der Fischacher Puppenspiele unter der Leitung von Albert Langenmayr.

Auch die Kleinen kamen auf ihre Kosten. So stattete der Nikolaus dem Weihnachtsmarkt einen Besuch ab und sammelte die Post der Kinder ans Christkind ein. Und an allen drei Tagen vergnügte sich der Nachwuchs in der vom Zentrum Kinderlachen organisierten Weihnachtsbäckerei. Dazu steuerten ein zauberhaft dekorierter Weihnachtsbaum und Feuerschalen Licht und Farbe bei.

