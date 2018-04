vor 22 Min.

Mit dem Auto aus dem Augsburger Land in den Orient

Drei junge Leute aus Meitingen und Gersthofen sind bei einer besonderen Rallye dabei. Warum sie dafür Lechwasser mitnehmen.

Von Steffi Brand

Sechs Mann hoch und mit drei Fahrzeugen stellt sich das Team „die Crashtestdummies“ in diesem Jahr der Europa Orient Rallye. Die Rallye startet am 5. Mai im französischen Straßburg und endet am 29. Mai mit einem Rückflug aus Jordanien. Dazwischen liegen - laut Veranstalter - 6666 Kilometer Wegstrecke, die ohne Navi zu fahren sind. Auch Autobahnen sind für die Teilnehmer tabu. Die Fahrzeuge, die dem Team dabei zur Verfügung stehen, dürfen jeweils nicht mehr als 1111 Euro kosten. Am Ende der Rallye werden die Fahrzeuge für einen guten Zweck versteigert.

Nur einer im Team hat eine Tour wie diese noch nicht mitgemacht, die anderen sind „alte Hasen“. Maximilian Diessl aus Meitingen, Michael Müller aus Gersthofen und Steffen Röckner aus München bewältigten bereits die Allgäu-Orient-Rallye, die unter demselben Veranstalter, allerdings einem anderen Namen im Jahr 2014 stattfand. Leon Lorey aus Hünfeld und Konstantin Böhm aus Meitingen waren im Jahr 2016 mit Maximillian Diessl on Tour. Michael Wiggenhauser aus Ochsenhausen/Mittelbuch ist der Neuling an Bord.

Am Ende wird alles anders

Für ihn hat Maximillian Diessl, der sowohl im Jahr 2014 als auch im Jahr 2016 mit on Tour war, nur den Tipp, Ruhe zu bewahren: „Man kann planen wie man will. Am Ende wird alles anders und man muss es akzeptieren.“ Manchmal war das schwer, wenn der Motor kaputt war oder das Etappenziel nicht erreicht wurde. Aber am Ende kamen die Crashtestdummies sicher ins Ziel.

Die drei Fahrzeuge hat die Truppe bereits gekauft und mit den Aufklebern der Sponsoren ausgerüstet. Ein Volvo V70 (142 kW), ein Ford Explorer (152 kW) und ein BMW 528i (142 kW), alle Baujahr 1997, bilden den Fuhrpark der Crashtestdummies. Gut vorbereitet sind die Crashtestdummies bereits heute: Die Etappen sind klar. DB-Funk in den Fahrzeugen soll ihnen eine gute Kommunikation im Team ermöglichen. Einreiseunterlagen liegen vor. Und ein Check in der Werkstatt hat ergeben: Die Fahrzeuge sind in einem guten Zustand. Dennoch macht sich Maximilian Diessl Sorgen. Die dreitägige Wüstenetappe wartet mit besonderen Gefahren für die Fahrzeuge auf: Die heißen Temperaturen belasten. Die spitzen Steine können im Handumdrehen einen platten Reifen zur Folge haben.

Fahrt durch Syrien nicht möglich

So eine Reise bedarf guter Planung. Die Organisatoren der Rallye mussten heuer ein Problem lösen. Die Teams können von der Türkei aus nicht Richtung Jordanien fahren, weil sie ansonsten durch Syrien müssten. Dort herrscht Krieg. Aus diesem Grund werden die Autos in der Türkei im Hafen von Mersin auf eine Fähre nach Israel gebracht, während die Teammitglieder ein Flugzeug besteigen.

Um aufs Tote Meer zu schippern, werden die Crashtestdummies ihre Autos kurz gegen ein Boot tauschen. Auf dem Toten Meer angekommen, werden sie mitgebrachtes Wasser aus dem Lech ins Meer kippen. So wollen die Rallye-Teilnehmer darauf aufmerksam machen, dass das Tote Meer immer weniger Wasser führt. Daneben haben die Crashtestdummies noch eine weitere Aktionen vor: Sie werden das Kinderheim „Sternstunden“ in Albanien ansteuern - mit Schulränzen und jeder Menge Sachspenden im Gepäck.

Wer mehr von den Abenteuern hören möchte, hat am Samstag, 21. April, im Cineplex in Meitingen dazu die Gelegenheit. Zwischen 12 und 14.30 Uhr stehen sie Rede und Antwort und zeigen die Videos ihrer ersten beiden Touren. Ab 18.30 Uhr findet ein Konzert mit drei Live-Bands am Sängerheim in Meitingen statt. Den Erlös nutzen die Fahrer zur Refinanzierung der Autos und anderer Tourkosten.

