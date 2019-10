vor 19 Min.

Mit dem Bolzenschneider ein Fahrrad abgeholt

Ein verdächtiger Vorfall am Bahnhof in Nordendorf ruft jetzt die Polizei auf den Plan. Nun werden entweder der Dieb oder das Opfer gesucht.

War es ein Diebstahl oder nicht? Ein Mann hat am Dienstag in Nordendorf am Bahnhof beobachtet, wie gegen 14.30 Uhr sich ein Unbekannter an den Fahrradständern am Bahnhofsvorplatz zu schaffen macht.

Der Mann holte ein weißes, hochwertiges Fahrrad aus einem Ständer heraus. Das Vorderrad war jedoch gesichert. Wenige Minuten später kehrte der Mann mit einem Bolzenschneider zurück, durchtrennte die Sicherung am Vorderrad und nahm dieses ebenfalls mit. Derzeit kann laut Polizei nicht eingeordnet werden, ob es der Besitzer war, der sein Fahrrad abholte, oder ob es sich um einen dreisten Diebstahl handelte.

Um die Sache aufklären zu können, bittet die Polizei Gersthofen den rechtmäßigen Fahrradbesitzer – oder den möglicherweise Geschädigten – , sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 mit der Polizei Gersthofen in Verbindung zu setzen. (thia)

