Mit dem Christkönigsinstitut auf Zeitreise

Seit 90 Jahren ist die Gemeinschaft in Meitingen aktiv, seit 100 Jahren besteht sie

Von Steffi Brand

Das Christkönigsinstitut ist auf der Zielgeraden zweier Jubiläumsjahre. Am 26. Oktober 1969 erhielt das Christkönigsinstitut die Anerkennung als Säkularinstitut des bischöflichen Rechts, und am 27. Juni 1919 wurde es in Graz (Österreich) gegründet und feiert damit heuer das 100-jährige Bestehen. Zehn Jahre später war die Gemeinschaft in Meitingen aktiv – damit feiert der Standort Meitingen heuer seinen 90. Geburtstag.

In der ehemaligen Trinkerheilanstalt, die sich im Meitinger Schloss (heute: Johannesheim) befand, arbeiteten die Mitglieder von 1928 bis 1936. Und auch im ersten Kindergarten im Ort waren die Schwestern von 1928 bis 1986 aktiv. Sogar die ambulante Krankenpflege sowie den Unterricht in Musik, Handarbeit, Religion und in den Themenbereichen Hauswirtschaft, Büro und Gärtnerei bestritten die Mitglieder des Christkönigsinstituts einst.

In dieser Phase lässt sich auch die höchste Mitgliederzahl der Gemeinschaft beziffern. Zwischen 1939 und 1969 lagen die Mitgliederzahlen stetig über 200. Im Jahr 1959 wurden 241 Mitglieder dokumentiert.

Seither sinkt die Mitgliederzahl stetig – heute sind es noch 45 Mitglieder. 29 davon leben in Deutschland, davon 15 in Meitingen. Annemarie Bäumler, die Generalleiterin des Christkönigsinstituts, erklärt: „Gerade junge Menschen haben kein Interesse am Leben in einer Gemeinschaft. Zudem sind die Berufe, die wir früher ausgeübt haben, im Wandel.“

Dennoch oder gerade deswegen nimmt Annemarie Bäumler Interessierte gerne mit auf eine Reise durch die 100-jährige Geschichte des Christkönigsinstituts: Drei Männer zähle die Gemeinschaft zu ihren Gründern, erklärt sie beim Gang durch die Jubiläumsausstellung. Bekannt ist in Meitingen vor allem einer: Max Josef Metzger, dessen Todestag sich am 17. April diesen Jahres zum 75. Mal jährte. Der Gemeinschaftsraum im Christkönigsinstitut dient aktuell dazu, sich auf eine Zeitreise zu begeben.

Die Ausstellung zeigt die Historie der Gemeinschaft. Auch dem Kyrios-Verlag wird eine informative Schautafel gewidmet. Gegründet wurde der Verlag 1915 von Metzger selbst. Seit 1928 hatten Verlag und Druckerei ihren Standort in Meitingen. Am Tag von Metzgers Verhaftung, am 29. Juni 1943, schloss der Verlag – bedingt durch eine Gestapo-Razzia – bis zum Februar 1946. Erst nach dieser Zeit konnten Verlag, Buch- und Schreibwarenhandlung wiederaufgebaut werden. 1954 wurde der Verlag von einer Freisinger Druckerei übernommen, 1991 wurde die Buch- und Schreibwarenhandlung in Meitingen geschlossen. Im Frühjahr 2012 schloss auch die Buch- und Kunsthandlung. Zum 100-jährigen Jubiläum des Verlags 2015 erfolgte die Löschung im Handelsregister.

Für Annemarie Bäumler vom Christkönigsinstitut war der Verlag ihr Einstieg in die Gemeinschaft, obwohl ihr eigentlich die Missionsarbeit in Chile vorschwebte. Rückblickend erklärt die Generalleiterin des Christkönigsinstituts: „Lange vor meiner Zeit beim Verlag kannte ich bereits die Druckerzeugnisse – ohne damals eine Verbindung herzustellen.“ Spruchkarten und sogar ein Kinderbuch aus dem Verlag hatte Annemarie Bäumler einst gelesen – lange bevor sie sich der Gemeinschaft anschloss. Und so ist ein Teil der Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum des Christkönigsinstituts auch eine Reise durch ihre eigene Geschichte. Einiges habe sie sogar durch mündliche Überlieferungen zur Ausstellung beisteuern können, verrät sie. Ein weiterer Bereich der Ausstellung thematisiert die Außenwirkung der Gemeinschaft bzw. die Wertschätzung in Form von Orden und Verdienstkreuzen. Eben dort befindet sich auch eine Vitrine, die etwas ganz Besonderes schützt. Erst im Frühjahr 2019 erhielt das Christkönigsinstitut die Positio aus dem Büro des Postulators – mit dem Vermerk, Stillschweigen über den Inhalt zu wahren.

Welche Hinweise die Positio im Seligsprechungsverfahren Metzgers beinhaltet, steht also unter Verschluss. Was man tun kann, weiß Bäumler hingegen genau: Sie beten jeden Tag einmal das Seligsprechungsgebet – „und hoffen auf die Seligsprechung“.

