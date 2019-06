vor 6 Min.

Mit dem E-Bike entlang der Wertach radeln

Landschaftspflegeverband zeigt die Natur und die LEW stellt dafür kostenlos Fahrräder zur Verfügung

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg organisiert für Samstag, 6. Juli, von 10 bis 14 Uhr eine Entdeckungsreise entlang der Wertach. Dafür werden von der LEW kostenlos E-Bikes zur Verfügung gestellt.

Unter der Leitung von Harald Harazim „erfahren“ die Teilnehmer an den Info-Stationen des Projektes „Wertach. Natur im Fluss“ naturkundliche und regionale Besonderheiten des Wertachtals. Die Radler lernen auch wie Landschaftspflege im Rahmen des Projekts „Biotopverbund Wertachauen“ zum Erhalt dieser wertvollen Lebensräume beiträgt. Auf der Tour wird unter anderem Station bei der Burganlage „Haldenburg“ in Schwabegg gemacht. Bei einem Rundgang gibt es einen Vortrag des Historikers Manfred Kosch zur Schlacht auf dem Lechfeld zu hören.

Auf dem Rückweg ist eine Rastpause im Biergarten des Luitpoldparks Schwabmünchen eingeplant. Hierbei ist ein Einblick in die Leader-Projekte „Park für alle“ – Lebendiges Wasser, Kletterwald und Disc-Golf sowie „Besser Biken“ möglich.

Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung von Landschaftspflegeverband, dem Verein Lech Wertach Interkommunal und der LEW. Die Veranstaltung ist kostenfrei und für Erwachsene sowie Jugendliche gedacht.

Die Streckenlänge beträgt rund 28 Kilometer. Die Teilnehmer sollten eine Brotzeit und Getränke sowie wetterangepasste Kleidung und falls vorhanden einen Fahrradhelm mitbringen. Wer möchte, kann sich zuvor die kostenlose Wertach.Natur-App aufs Smartphone runterladen.

ist in Hiltenfingen, Parkplatz am Wertachstadion (Birkenstraße 1). Anmeldung bitte spätestens bis 28. Juni per E-Mail an briefkasten@lw-interkommunal.de oder telefonisch unter der Nummer 08231/606-200.

Weitere Veranstaltungshinweise sind im Internet unter www.lpv-landkreis-augsburg.de zu finden.

