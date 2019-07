vor 27 Min.

Mit der Kutsche zum Mozartkonzert

Regionalentwicklung widmet kommenden Sonntag in Oberschönenfeld dem Vater Wolfgang Amadés

Bereits zum dritten Mal setzt die Regionalentwicklung Augsburg Land West das Projekt „Musik im Naturpark – Eine Region stellt sich vor“ um. Dieses Jahr werden Veranstaltungen unterstützt, die sich dem 300. Geburtstag von Leopold Mozart widmen. So auch am Sonntag 14. Juli, der „Nachmittag mit der Familie Mozart in Oberschönenfeld“, veranstaltet vom Freundeskreis Oberschönenfeld.

Passend zum Erlebnistag mit der Familie Mozart ist eine ganz besondere Anfahrt ab 12 Uhr am Bahnhof in Gessertshausen möglich. Denn dort geht es mit der Kutsche nach Oberschönenfeld. „Dafür ist eine Anmeldung bei uns unbedingt erforderlich, um besser planen zu können“ so Karin Hauber, Regionalmanagerin bei ReAL West.

In der Remise der Klosteranlage empfängt um 14 Uhr das Bläserensemble Intrata mit einer Fanfare. Anschließend gibt es Kammermusik von der Familie Mozart. Ferdinand Reithmeyr vom Freundeskreis Oberschönenfeld hat Kulturredakteurin Sybille Schiller gewonnen, die dazwischen aus Mozartbriefen lesen wird.

Ein Kirchenkonzert beginnt um 15.30 Uhr: In der Abteikirche werden Stücke von Leopold Mozart wie „Beata es, Virgo Maria“ sowie Wolfgang Amadeus Mozart und Carl Friedrich Abel erklingen. Die Gesangssolisten sind Miroyan Hasmik (Sopran), Sabine Fackler (Alt), Dongjun Kim (Tenor) und Jinuk Kim (Bass), weiter singt das Vokalensemble Cantio Augusta (Leitung Heinz Dannenbauer) und es spielt das Friedberger Kammerorchester (Stefan Immler).

Um 17 Uhr heißt es dann im Klosterhof „Ein Glas auf das Geburtstagskind“. Bei beschwingter Mozartmusik wird im Pavillon auf Leopold Mozart angestoßen. Für den kulinarischen Abschluss und Hochgenuss hat Klosterwirt Michael Haupt ein Mozartmenü kreiert. Auch hierfür ist aufgrund der hohen Nachfrage unbedingt eine Anmeldung nötig, am besten direkt im Klosterstüble.

Eine Rückfahrt zum Bahnhof Gessertshausen ist mit der AVV-Buslinie Nummer 605 um 16.02/ 17.02/19.06 Uhr möglich. Der Eintritt zu den musikalisch-kulturellen Veranstaltungen ist an diesem Tag übrigens frei, um eine Spende für die Künstler wird gebeten. (AL)

für das Mozartmenü im Klosterstüble Oberschönenfeld unter der Telefonnummer 08238/3730, für die Kutschfahrt bei ReAL West unter der Telefonnummer 08236/962149 oder E-Mail an die Adresse karin.hauber@fischach.bayern.de.

