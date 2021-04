Mit der Vespa fand eine Steppacherin nicht nur die Liebe zu Italien

Diese Woche feiert die Vespa ihr 75. Jubiläum. Für Margit Pissors aus Steppach ist der Roller mehr als ein motorisiertes Zweirad, wie ihre Erinnerungen zeigen.

Eines ihrer ersten Erlebnisse mit der Vespa war ein Schreckmoment. Margit Pissors damaliger Freund hatte sich den Roller gekauft, obwohl er nicht viel Geld hatte. Daher habe er vorerst nur die theoretische Fahrprüfung absolviert, sagt die Steppacherin. „Eines Sommertages hat er mich dann mit der Vespa abgeholt und ist mit mir zum Weitmannsee bei Kissing gefahren, das war damals nur eine Kiesgrube mit etwas Wasser“, erzählt die 80-Jährige. Noch heute muss sie schmunzeln, wenn sie sich daran erinnert, was dann auf einmal passiert ist.

Am See seien bereits viele Leute beim Sonnen gelegen, daher sei ihr Freund weiter am Ufer entlanggefahren, um mit ihr alleine zu sein. "Ich bin abgestiegen, mir war das zu abenteuerlich. Plötzlich höre ich einen Knall und einen Schrei! Mein Freund war mitsamt Roller etwa vier Meter abgestürzt.“ Ihr Freund sei über eine Wurzel gefahren, aus dem Gleichgewicht gekommen und im Wasser gelandet. Sie habe gebetet, dass ihm nichts passiert sei, und um Hilfe gerufen, sagt Pissors. Es sei sofort ein junger Mann gekommen, der ihren Freund nach oben gezogen habe. „Ich weiß nicht mehr, wie sie den Roller da raus bekommen haben. Aber mein Freund konnte sich bewegen." Die Vespa allerdings habe nur noch im ersten Gang funktioniert. "So sind wir dann klitschnass zusammen nach Hause gefahren“, sagt Pissors und lacht.

Der Freund der Steppacherin wurde später ihr Ehemann

Am nächsten Tag sei die Vespa repariert worden. Sie habe sich nicht abschrecken lassen: Schon damals habe sie das Gefährt geliebt. Ihr Freund habe sie bis zum Nebelhorn gefahren, da sie dort unbedingt hingewollt habe, sagt Pissors. Später wurde dieser Freund zu ihrem Ehemann. „Wir waren schon lang befreundet. Er war sehr verliebt in mich, ich war mehr verliebt in die Vespa“, sagt sie und schmunzelt. Ihre Eltern seien anfangs sehr kritisch gegenüber ihrem Freund gewesen, da dieser gleich alt wie sie gewesen sei. Laut ihrem Vater hätte ihr Mann mindestens sieben Jahre älter sein sollen.

Margit Pissors aus Steppach im Mai 1963 auf Tour mit dem Roller. Foto: Marcus Merk

„Auch das verbinde ich mit der Vespa, da ich immer schon durch das laute Geräusch des Rollers in unserer Straße wusste, wenn er sich ankündigte." Ihr Vater habe stets kritisiert, dass der Roller zu laut ist. Ihr Freund sei dann mit 19 Jahren zu ihren Eltern gefahren und habe ihnen den Kopf gewaschen. „Da habe ich gewusst, der ist es!“

Von Steppach nach Italien: Auf der Vespa zu fahren verleiht Flügel

Bald haben sie ihre erste große Reise nach Italien unternommen, erzählt Pissors. „Wir sind mit der Vespa nach Marina di Carrara in der Toskana gefahren. Dabei hatten wir nur eine Tasche und ein Zelt. Das hat uns gereicht. Die Toskana ist ja ziemlich weit unten, daher war das schon eine Tagesreise.“ Das habe ihnen jedoch nichts ausgemacht, erinnert sich die 80-Jährige. „Es war einfach nur wunderschön. Auf der Vespa zu fahren, das ist, als ob man Flügel hätte!“

So sah der Start nach Italien im Jahr 1961 aus. Mit der Vespa ging die Reise los. Foto: Marcus Merk

Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie noch zahlreiche weitere Reisen mit dem Roller durch Italien unternommen, sie haben beispielsweise ganz Südtirol bereist, sagt sie. „Ich habe mich schon in das Land verliebt, als mit 14 Jahren meine Freundin dorthin gefahren ist. Die Postkarten waren so toll.“ Daher sei sie direkt nach der Schule das erste Mal nach Italien gereist. Seitdem sei ihre Liebe zu dem Mittelmeerstaat nie getrübt worden. „Die Menschen dort sind wunderbar, einfach sehr liebevoll“, sagt Pissors.

Das eigene Kind war Margit Pissors schließlich wichtiger als die Vespa

Auch sie selbst habe bald den Führerschein gemacht und war eigenständig mit der Vespa unterwegs. Auf dem Weg nach Italien habe sie nur oben am Pass manchmal absteigen müssen. Als dann jedoch ihr Sohn zur Welt kam, haben sie und ihr Ehemann den Roller verkaufen müssen, sagt Pissors. „Aus Geldgründen war leider nichts anderes möglich. Das hat uns leid getan, aber das Kind war natürlich wichtiger.“ Nach Italien seien sie jedoch trotzdem weiterhin gereist. Selbst, als ihr Mann bereits erkrankt war, haben sie gemeinsame Urlaube dort unternommen. „Wir hatten so viele wunderschöne Erlebnisse gemeinsam und mit der Vespa. Ich habe ein riesiges Glück gehabt mit diesem Mann“, sagt die 80-Jährige.

Sie könne sich auch heute noch vorstellen, mal wieder mit dem Roller zu fahren, sagt die 80-Jährige. In Steppach habe ein Vespa-Laden aufgemacht. „Da wird die Vespa nachts immer anders beleuchtet. Ich denke mir seit Jahren, ob ich mir wieder eine kaufen soll“, sagt Pissors mit einem Augenzwinkern. Ihre Kinder seien dagegen: Sie solle vorsichtig sein mit ihren Knien. Doch aus dem Kopf ist ihr die Vespa über all die Jahre nie gegangen.

