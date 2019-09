vor 24 Min.

Mit der goldenen Stimme Boliviens

Musikalische Grenzgängerin Dagmar Dümchen singt im Eukitea

Von Thomas Hack

Eine Vielfalt bizarrer Landschaftsformen, drei Dutzend ethnische Volksgruppen, verzweifelte Kämpfe für Freiheit und Gerechtigkeit – und eine begnadete Sängerin, die sämtliche Facetten dieses Landes auf leidenschaftliche Weise miteinander verbindet: Dagmar Dümchen gilt als die goldene Stimme Boliviens und hat auf ihrer derzeitigen Deutschlandtournee auch Station in Diedorf gemacht.

Im Theatersaal des Eukitea kleidete die musikalische Grenzgängerin mit Gesang und Akustik-Gitarre die Mannigfaltigkeit ihres Heimatlandes in ein wohlklingendes Gewand und präsentierte dabei sehr viel mehr als nur ein Solokonzert voller mitreißender Rhythmen und Gefühle.

Eigentlich sollte der Auftritt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Eduardo Yáñez Loayza stattfinden, doch aufgrund dessen Erkrankung bestritt Dagmar Dümchen den Gesangsabend schließlich alleine, was der Faszination ihrer musikalischen Mission keinerlei Abbruch tat.

Gleich einer emotionalen Reise durch Regionen, Kulturlandschaften und Geschichtsepochen offenbarte die Sängerin mit traditionellen Folksongs und modernen Balladen die unterschiedlichsten Gesichter Boliviens, wobei sie auch mit zahlreichen Erzählungen zwischen den Stücken das unbekannte Land Lateinamerikas in ein greifbares Lebensgefühl verwandelte.

Und die Inhalte der Songs entfalteten sich ebenso poetisch wie ihre souveräne Stimme, die mal melancholisch, dann wieder voller pulsierender Energie durch die Halle schwebte. So erstrahlte in ihren Beiträgen das nächtliche La Paz als funkelnde Schatztruhe inmitten einer verwunschenen Märchenwelt, verwandelte sich die heimliche Geliebte in einen geheimnisvollen Nachtfalter mit flüchtigen Schwingen und ertränkte der Rausch des Chicha-Bieres in der Studentenstadt Sucre die Sorgen und Probleme der jungen Leute.

Immer wieder ging es auch um Einsamkeit, Vergänglichkeit und den allgemeinen Weltschmerz, der die Geschichten zu Dümchens Liedern schrieb. Besonders ergreifend: ein fast schon unbeschwert erklingendes Folklore-Arrangement, das in einem bolivianischen Gefängnis entstanden ist und mittels Temperament und Tempo die Hoffnungslosigkeit der Opfer gnadenlos überspielte.

Durch das raffinierte Wechselspiel unterschiedlichster Stimmlagen und Stilrichtungen erinnerten die Beiträge oftmals an den spanischen Flamenco oder die wehmütigen Melodien der Fado-Sängerin Dulce Pontes und erklangen mitunter sogar wie ganze Duette, was ebenfalls dazu beitrug, die widersprüchlichen Facetten des Landes in allen Feinheiten widerzuspiegeln. Dieses ganz besondere Konzert war nicht nur ein spannender Ausflug in traditionelle Musikwelten, sondern gleichermaßen ein länderkundliches Porträt einer faszinierenden Welt, über die man hierzulande viel zu wenig weiß.

