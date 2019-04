13:39 Uhr

Mit einem Drehstuhl transportieren Diebe den Tresor ab

Einbrecher suchen über Ostern eine Apotheke in Langweid heim.

In eine Apotheke in der Achsheimer Straße sind Unbekannte im Zeitraum zwischen Karfreitag (7 Uhr) und Ostersamstag (8 Uhr) eingebrochen. Die Täter stiegen laut Polizei nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Gebäude ein.

Anschließend nutzten die Einbrecher offenbar einen Drehstuhl, um den Standtresor zum Fluchtfahrzeug zu transportieren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Wer in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der einstelligen Hausnummern in der Achsheimer Straße gemacht hat, kann sich bei der Kriminalpolizei in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 melden. (thia)

