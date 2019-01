vor 50 Min.

Mit einem Mon Chéri zu viel hinterm Steuer

Alkoholisierte Autofahrer werden im Augsburger Land von der Polizei kontrolliert und Blitzeis führt zu einigen Unfällen. Der aktuelle Polizeireport.

Nein, zu viel getrunken wollte dieser Autofahrer auf keinen Fall haben. Nur ein Bier und ein paar Mon Chéri habe er zu sich genommen haben, sagte ein 31-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Mittwochabend in Reutern kontrollierte. Der Alkoholtest brachte allerdings nach Auskunft der Polizei ein ganz anderes Ergebnis ans Licht. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Pralinen waren offenbar auch bei einem 55-jährigen Autofahrer in

nicht der Grund, dass er die Vorfahrt missachtete und anschließend in Schlangenlinien weiterfuhr. Ohne einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, hielt der Mann später an und Verkehrsteilnehmer verständigten die Polizei. Die Beamten kontrollierten daraufhin den 55-Jährigen und stellten bei einem Alkoholtest 1,78 Promille fest. Der Mann musste anschließend zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Strafanzeige folgt.

Auf schneeglatter Fahrbahn und Blitzeis kam am Mittwochabend um 17.50 Uhr eine 18-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße zwischen

und

kurz vor dem Kreisverkehr ins Rutschen und prallte gegen die Leitplanke. Die junge Frau blieb unverletzt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Ebenfalls Blitzeis war am gleichen Tag der Grund für einen Unfall um 17.05 Uhr in Nordendorf. Ein 60-jähriger wollte laut Polizei auf die B2 in südlicher Richtung auffahren. Der Fahrer geriet mit dem Auto ins Rutschen und prallte in die Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. (mcz)

